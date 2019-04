Malas noticias para la pareja de Rocío Guirao Díaz, Nicolás Paladini. El empresario fue embargado por un millón de pesos por evasión de impuestos.

Así lo manifestó Mercedes Nincy en "Todas las Tardes" y explicó: "Acaba de ser procesado el marido de Rocío Guirao Díaz: el señor empresario Nicolás Paladini. En una situación similar a la de Alberto Samid. El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros lo procesó por aprovechamiento indebido de tributos y le fijó un embargo de un millón de pesos".

Además, la periodista manifestó que de no cumplir con la suma requerida le harán una inhibición general de sus bienes por haber percibido un millón ochocientos mil pesos a través de su empresa BioCom.

"El delito fue por cobrar indebidamente reitegros de exportación. Inventó exportaciones que no había hecho entonces hacía que exportaba cereales e inventaba sociedades que no tenían empleados, hace una facturación trucha y provedores truchos para no pagar impuestos", explicó la periodista.

El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años.