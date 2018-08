El día gris acompañó el pesar de docentes, familiares, vecinos, estudiantes y ex alumnos de la escuela N°49 de Moreno que este viernes despidieron a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Ambos perdieron la vida en la trágica explosión ocurrida el jueves a la mañana en el establecimiento educativo.

Los velatorios de la vicedirectora y el portero de la escuela situada en Davaine y Félix Roldán, Moreno, se realizaron por separado en dos casas de sepelios de ese distrito del centro oeste del conurbano bonaerense. Cientos de personas pasaron entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana por la casa velatoria donde despiden los restos de la vicedirectora donde se vivieron muestras de desgarrador dolor.

Toda la comunidad educativa resaltó lo dedicada que era Sandra para darles a los chicos la mejor atención posible pese a las limitaciones edilicias y de presupuesto entre otras cosas.

"Sandra vivía para el colegio. Nuestra escuela es una familia. Pasamos ocho horas acá. No es justo que digan que tenemos de prisioneros a los chicos, que nos hagan trabajar en estas condiciones. No tenemos materiales, no hay nada. Hasta para comprar el pan ponemos plata. No tenemos tizas, no tenemos nada", se lamentó Marcela, docente y amiga de Sandra.