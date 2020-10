A través de la disposición 8027/2020, la Anmat prohibió la comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta electrónica del producto: " Miel de abejas marca La Colmena, RNE Nº 13003564, RNPA Nº 025113023645, Ballesteros Córdoba", por consignar "registros inexistentes".

Por otro lado, mediante la disposición 8028/2020, el organismo determinó la prohibición de "la comercialización en todo el territorio nacional del producto: "Aceite de Oliva Extra Virgen Primera prensada en frío, Finca Mendoza, Elaboración Artesanal, San Rafael-Mendoza", por carecer de autorización de establecimiento y de producto, resultando ser un producto en consecuencia ilegal".

Es por ello que “por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República” y que “a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trata de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento”.