Sabido es que en las redes sociales una palabra, una frase o una simple reflección puede volverse viral y así sucedió que una insólita idea para que el Gobierno nacional pague le deuda externa "sin pedir nada".



De esta manera, en Twitter el usuario @pablocarballido le propuso al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner un método para recaudar dinero y afectuar el pago al FMI. En poco tiempo el posteo recibió al menos 3200 retuits y más de 15 "me gusta".



Así las cosas, el joven escribió en su perdil de la citada red social: "Idea p/ @alferdez y @CFKArgentina. Si tuviéramos 1 billete d 10 mil pesos d curso legal con la cara de Maradona(o Messi)muchos fanáticos en el mundo quisieran tenerlo. $10.000 = u$s 158 Si 50 millones en el mundo lo cambiarán obtendríamos 7900 millones de dólares.Sin pedir nada". Así sería el billete para recaudar fondos nacionales. ( @pablocarballido)

Esta es la publicación viralizada Idea p/ @alferdez y @CFKArgentina

Si tuviéramos 1 billete d 10 mil pesos d curso legal con la cara de Maradona(o Messi)muchos fanáticos en el mundo quisieran tenerlo.

$10.000 = u$s 158

Si 50 millones en el mundo lo cambiarán obtendríamos 7900 millones de dólares.Sin pedir nada pic.twitter.com/AnRDcnTk56 — Pablo Carba (@pablocarballido) December 25, 2019