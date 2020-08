La protesta en rechazo a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo se llevó adelante este miércoles en las inmediaciones del Congreso, con manifestantes portando banderas argentinas y carteles con mensajes de rechazo a la iniciativa que se debatirá este viernes en el Senado a partir de las 14.



Los manifestantes se apostaron desde las 16 frente al Parlamento, pero poco después de las 17 fue menguando en su número producto de la fuerte tormenta desatada en la Ciudad de Buenos Aires, que también se replicó en zonas del conurbano bonaerense.



La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales con el#26AAcampeEnEl Congreso, tal como ocurrió el 17 de agosto, cuando tuvo epicentro en el Obelisco.

.



Con el llamado a "abrazar" la sede del Poder Legislativo, en rechazo a la aprobación de la ley de Reforma Judicial, comenzó a las 16 la vigilia que se anunció que se prolongará durante la noche y hasta mañana cuando el Senado trate el proyecto en una sesión especial a partir de las 14.

Movilización en contra de la reforma judicial. (Fernando Pérez Re/Crónica)





Ya desde el inicio, la concentración de manifestantes obligó a interrumpir el tránsito sobre la Avenida Entre Ríos, donde muchos llegaron a pie y se manifestaron con el sonido de aplausos y cacerolas y otros participaron con bocinazos desde sus vehículos particulares, la mayoría portando banderas argentinas.



La protesta se desarrolló con total normalidad, hasta que un grupo de manifestantes comenzó a agredir con golpes de puño y patadas al periodista Ezequiel Guazzora, quien tuvo que ser auxiliado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

La lluvia opacó la protesta. (Fernando Pérez Re/Crónica)





Desde temprano, el Congreso estuvo vallado, sobre la avenida Entre Ríos, pero a las 15, por un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue retirado.

.



Frente al Congreso se pudieron ver desplegadas banderas vinculadas a distintas agrupaciones, como Apertura Republicana, Argentinosunidos.org, Fuerza Unitaria Argentina, Unión por la República y Juntos por la Democracia y la República.

Protesta sin distanciamiento social

Apenas iniciada la concentración, un grupo de personas intentó instalar una carpa para hacer una vigilia hasta mañana, pero la Policía de la Ciudad lo impidió.

Movilización en contra de la reforma judicial. (Fernando Pérez Re/Crónica)



Ya sin el vallado, los manifestantes, entre los que se pudo ver a Juan Carlos Blumberg, cruzaron hasta la puerta principal del Congreso, con cánticos en contra de la reforma, pero la policía les impidió colgar banderas sobre la amplia reja del acceso.

Sin distanciamiento social e incluso en algunos casos sin tapabocas en el marco de la pandemia, la protesta se disipó un poco antes de las 17 debido a un diluvio que duró 25 minutos, pero luego volvió a tomar forma.

.



"No lo necesito, el coronavirus en 150 días se llevó nada más que algunos miles de personas", respondió una mujer, de unos 60 años, al responder a un periodista la razón por la cual no llevaba puesto su tapabocas.



Como suele ocurrir en este tipo de protestas, proliferaron las banderas argentinas y los carteles improvisados, con leyendas como: "Basta de infectadura", "Todos en contra de la reforma judicial" o "No queremos ir al comunismo".

Protestas en todo el país

Otras manifestaciones contra la reforma estaban previstas en ciudades de distintas provincias, como Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Chaco, Chubut Córdoba, Corrientes y La Pampa.

Movilización en contra de la reforma judicial. (Fernando Pérez Re/Crónica)



En Rosario, unas 20 personas se reunieron cerca de las 16 frente a los Tribunales Federales, ubicados en Oroño y San Luis, para expresar su repudio al tratamiento en el Senado de la reforma judicial.



En Córdoba, un grupo de no más de 30 personas se concentró esta tarde en la esquina de Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba en reclamo contra la reforma judicial.



Banderas de Argentina y sin carteles ni leyendas políticas al respecto, los presentes se ubicaron en la explanada del Shopping Patio Olmos y sobre la Plaza Vélez Sardsfield, por lo que no fue necesario la interrupción del tránsito vehicular.

Protestas frente al Congreso por la reforma judicial (Fernando Pérez Re/Crónica)

La oposición rechaza la iniciativa

En tanto, los principales referentes del bloque opositor de Juntos por el Cambio adelantaron esta mañana en entrevistas con diferentes medios de prensa que no habrá "negociaciones ni acuerdos posibles" para la aprobación del proyecto.



"No hay un solo dirigente de Juntos por el Cambio que crea que hay que dialogar sobre esta reforma", sostuvo hoy la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en tanto que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien en esta oportunidad no participó de la protesta, como sí lo hizo en la anterior marcha opositora del 17 de agosto pasado, volvió a cuestionar la reforma judicial al considerar que "ya está agotada en sí misma".

Protestas frente al Congreso por la reforma judicial (Fernando Pérez Re/Crónica)



El proyecto tiene dictamen mayoritario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y comenzará a ser debatido mañana a las 14.