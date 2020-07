Los casos positivos en coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 73.340 tras confirmarse 2.556 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó este martes el Ministerio de Salud provincial.



Según precisó la cartera sanitaria, se registran 418 casos por cada 100.000 habitantes, y se detalló que 35.831 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

El Ministerio reportó que en el territorio bonaerensedesde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado. Del total de contagiados, el 50,9% son hombres, 48,7% mujeres, y hay 0,4% "sin datos".Sobre el total de casos, el 59,4% corresponde a contagios comunitarios, mientras que 15,6% fue por contacto estrecho con casos confirmados; 17,4% está en investigación la causa; el 7,2% corresponde a trabajadores de salud y el 0,7% son casos importados, indicó el informe oficial.

Garro se reunió con infectólogos

El intendente de La Plata, Julio Garro, señaló que es "fundamental que cada uno tome conciencia sobre la responsabilidad individual" para superar la pandemia, tras mantener un encuentro con infectólogos de la ciudad en el inicio de la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.



“Fue una reunión muy productiva, donde analizamos la implementación de la fase 3 en la ciudad”, dijo Garro, quien valoró el respaldo de los expertos y consignó que coincidieron con la importancia de avanzar en la nueva fase "tomando los recaudos correspondientes en todos los casos”.



Durante el encuentro, realizado en el despacho del jefe comunal, los especialistas hicieron hincapié en las medidas de prevención para avanzar en la fase 3 escalonada de la cuarentena en la capital bonaerense.

Julio Garro se reunió con un grupo de infectólogos (@JulioGarro/Twitter).

“El virus está entre nosotros y probablemente seguirá durante los próximos meses. Por eso es importante incorporar nuevos hábitos para cuidarse de la enfermedad”, manifestó Garro, quien puso el acentro en que "es fundamental que cada uno tome conciencia sobre la responsabilidad individual para sobrellevar la pandemia”.Según se informó, entre los expertos participaron el ex jefe del servicio de Infectología del Hospital San Martín,; la ex jefe del servicio de Infectología del Hospital de Niños,; y el ex director Ejecutivo del Hospital San Juan de Dios,