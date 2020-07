Los casos positivos en coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 66.206 tras confirmarse 3.002 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó este sábado el Ministerio de Salud provincial.



Según precisó la cartera sanitaria se registraron 377 casos por cada 100.000 habitantes, y se detalló que 32.056 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.



Además, el Ministerio reportó que en el territorio bonaerense fallecieron 1.081 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo último.



Del total de contagios, el 59,1 son contagios comunitarios; un 15,8 por contacto estrecho con casos confirmados; en tanto un 17,4 por ciento se investiga su origen y un 7,3 corresponde a trabajadores de salud, detalló el informe ministerial.

.

Magario pidió no relajarse

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario sostuvo este sábado que "no debemos relajarnos porque aún no superamos el virus", ante la nueva etapa del aislamiento social que inicia y se comenzará a implementar el lunes en territorio bonaerense con la apertura escalonada de actividades y servicios.



"El lunes 20/07 comenzaremos una nueva etapa de aislamiento con apertura escalonada de actividades. Confiamos en la responsabilidad ciudadana de todas y todos para respetar las medidas sanitarias", expresó la vicegobernadora en su cuenta oficial de Twitter.

.

En ese marco, la funcionaria bonaerense sostuvo que "no debemos relajarnos porque aún no superamos el virus, pero vamos por buen camino".



Según se anunció el viernes, el próximo lunes comenzará en el territorio bonaerense una "cuarentena escalonada" que incorporará la apertura de la industria, el comercio y la actividad profesional con severos protocolos sanitarios, pero desde el Gobierno provincial aclararon que "no es una nueva normalidad" sino una etapa "de prueba" que dependerá de la responsabilidad individual para evitar propagar el virus.