Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 535.235 tras confirmarse 4.221 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial. En el territorio bonaerense fallecieron 16.986 personas por Covid-19 desde marzo.



Según precisó la cartera sanitaria, desde el inicio de la pandemia se registraron 3.051 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 450.398 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

Del total de contagiados, el 50,6% son hombres, 49,1% mujeres, y hay 0,4% "sin datos". Sobre la totalidad de los casos, el 72,8% corresponde a contagios comunitarios, 13,6% fue por contacto estrecho con casos confirmados; ,6% está en investigación la causa; 5,1% son trabajadores de salud y 0,9% casos importados, indicó el informe oficial.



El porcentaje de camas de terapia intensiva de adultos ocupado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 63%, precisó el parte.

Teresa García: "Habrá mucha atención a los protocolos en temporada"

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, advirtió este miércoles que durante la temporada estival "habrá mucha atención a los protocolos" dispuestos por las autoridades para evitar los contagios de coronavirus.



"Las aperturas están bien porque estamos en crisis económica y hay que reactivar, pero con cuidado", dijo la funcionaria en declaraciones formuladas a FM Futurock.



En ese sentido, García planteó que en el verano no habrá restricciones respecto del tránsito "para trasladarse de un municipio al otro", pero remarcó que "sí habrá protocolos muy estrictos".

Así, subrayó que será obligatorio el uso del tapabocas y habrá que mantener distanciamiento social, destacó la necesidad de que los emprendimientos gastronómicos trabajen "al aire libre" y recordó que estarán prohibidos los espectáculos "con alta concentración de gente".



Luego sostuvo que "habrá equipos sanitarios en toda la costa y demás destinos turísticos trabajando con las áreas de salud de los municipios y una aplicación que de cuenta de cómo funciona la afluencia de gente y si crece o no el virus".



La ministra expuso que "si alguien se contagia y no fue en auto, tendrá que quedarse en el lugar que alquiló o en el que esté" y aclaró que "también se prevén lugares de aislamiento para cumplir con los 14 días de cuarentena para la persona contagiada y sus contactos estrechos".

"No se puede permitir que se circule libremente con la enfermedad", enfatizó García.



Por otro lado, aseveró que "se acható la curva de crecimiento en el Conurbano", planteó que "hace siete semanas que venimos en descenso", pero explicó que "la elevación de los contagios se trasladó a las grandes ciudades del interior como Mar del Plata, Bahía Blanca y Bragado".



"El coronavirus es como una mancha de aceite, irradia y se va extendiendo. Hasta que no aparezca la vacuna, vamos a tener que extremar cuidados porque la enfermedad va y viene, hay rebrotes, no hay que relajarse", advirtió.