Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 539.473 tras confirmarse 4.238 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial.

Desde el inicio de la pandemia se registraron 3.075 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 453.636 personas ya se recuperaron y recibieron el alta, precisó la cartera sanitaria.

En el territorio bonaerense fallecieron 17.141 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo pasado. Del total de contagiados, el 50,6% son hombres, 49,1% mujeres, y hay 0,4% "sin datos".

Sobre la totalidad de los casos, el 72,7% corresponde a contagios comunitarios, 13,6% fue por contacto estrecho con casos confirmados; 7,7% está en investigación la causa; 5% son trabajadores de salud y 0,9% casos importados, indicó el informe oficial.

El porcentaje de camas de terapia intensiva de adultos ocupado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 62,5%, precisó el parte.

Daniel Gollan destacó el descenso de casos en AMBA

En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacó el descenso de casos de coronavirus por octava semana consecutiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y exhortó a continuar con los cuidados para prevenir contagios.

En su cuenta de la red social Twitter, el funcionario posteó: "Por octava semana consecutiva, bajaron los casos de Covid-19 en el AMBA. Además, en el interior se estabilizó el aumento en ciudades claves como Mar del Plata y San Nicolás". "Tenemos que seguir cuidándonos para seguir bajando los casos que son muchos a pesar de la baja", añadió.

En declaraciones a Radio Nacional, el Ministro bonaerense dijo que la pandemia "tiene muchas variables para analizar, y no puede pasar en hacer competencias entre países. Yo digo no se apuren a sacar conclusiones cuando no terminó el año epidemiológico". "Algunos sectores políticos que hacen politiquería con esto, pero la pandemia nos tomó en el invierno, eso pasó porque tomamos las medidas que tomamos", añadió Gollan.

Por octava semana consecutiva, bajaron los casos de COVID-19 en el AMBA. Además, en el interior se estabilizó el aumento en ciudades claves como Mar del Plata y San Nicolás. Tenemos que seguir cuidándonos para seguir bajando los casos que son muchos a pesar de la baja. pic.twitter.com/4VmGs0HqBX — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) October 29, 2020

Y agregó; "Al principio tirábamos todos en conjunto, luego se mezcló la politiquería de qué instalo en el zócalo: volvieron las clases, son 6 mil chicos. La verdad es que las clases no volvieron en ningún lado y aun así producen contagios".

"Cuando empezó todo, varios me llamaron y me dieron la extremaunción, pero nunca pasamos el 70% de ocupación de camas. Dicen que llevamos 30 mil muertos, es lamentable, pero las muertes en Argentina son esa cifra y más. Cada invierno hay fallecidos por enfermedades infecciosas agudas y en Argentina son unas 40 mil", precisó.

Además, Gollan contó: "Llegamos a tener 1.254 pacientes en AMBA internados por coronavirus, y ahora tenemos unos 830. Nosotros no cambiamos la manera de registrar, elaboramos dos herramientas informáticas que en lugar de informar de manera engorrosa se digitaliza la historia. Las demás provincias siguen con el otro modelo que es engorroso".

Llegada de las vacunas

También, el titular de la cartera sanitaria provincial dijo sobre las vacunas que están en estudio, "se está trabajando con una vacuna para diciembre, pero para una cantidad pequeña de casos que alcanzaría para privilegiar al sector de la salud".

"Luego, en marzo, estaría la vacuna de AstraZeneca que está dando buenos resultados. Todo esto lo está manejando el sistema de salud de la Nación. En la provincia de Buenos Aires las poblaciones vulnerables son 5 millones, por eso estamos planificando una logística monumental para hacerlo en poco tiempo", aclaró.

Finalmente, Gollan fue consultado sobre las vacaciones de verano y recordó que "desde el 1 de noviembre van a poder entrar a la costa los residentes que tienen casas".

"En diciembre los turistas, no va a haber un límite, pero sí una aplicación cuidar y cada lugar va a tener un apartado propio. No va a haber boliches, no va a haber lugares comunes, pero estamos viendo cómo vamos a manejar los casos positivos que se den, se está armando un plan de contingencia", concluyó.