Por Florencia Bombini

@florbombini

Pasaron 44 años desde que Sergio Matos Aburto abandonó Chile para buscar una salida económica de este lado de la cordillera. Sin embargo, desde aquel entonces nunca más regresó a su país, formó su vida en Río Negro y no supo más nada de su familia. Incluso, cuando partió, él tenía 21 años y la hermana chica recién había nacido. Ambos se conocieron el pasado sábado, en un emocionante reencuentro que contó con la presencia de seis de los diez hermanos y que se dio gracias a la búsqueda incesante de Mariluz Matos Aburto (Mary).

Ella se había mudado a Neuquén en 1986 y fue quien hizo las gestiones para, primero, reencontrarse con su hermano y luego, que el resto de su familia viajara desde Chile para darle una sorpresa el día en que cumplía 67 años, aunque, reconoció, "lo fui preparando para que no sea todo tan fuerte".

"Siempre pensaba en que el día que lo encuentre, lo iba a retar, pero realmente tuve una emoción tan grande que nos largamos a llorar", comentó Mary desde la ciudad capital de Neuquén acerca del encuentro que se concretó en Cinco Saltos, Río Negro, donde vive Sergio.

Ambos se habían visto en 1986. "Me dijo que al día siguiente me venía a buscar a mi casa, pero no volvió más", sostuvo la mujer, quien detalló que "él siempre pensó que sus papás no lo querían... Una verdadera locura". Pasaron 31 años desde aquel día. Ella nunca dejó de buscarlo, al igual que su madre, quien falleció sin saber el final de la historia.

"Ella estaba muy enferma, no podía viajar, pero siempre estuvo pendiente a la búsqueda que hacíamos con mi mamá", contó su hija Angélica, otra de las que estuvo al frente de este operativo y que, a sus 28 años, pudo conocer a su tío.

La joven explicó que "lo buscamos hasta en el cementerio" y que después de preguntar en comisarías, registro civil y hospitales, lograron saber cuál era la obra social que tenía, se acercaron hasta dichas oficinas y fueron recavando datos hasta dar con el paradero del hombre, algo que consiguieron en apenas dos días.

Festejo

Después del reencuentro, que se concretó la semana pasada, Mariluz organizó el cumpleaños número 67 de Sergio, al que asistieron cuatro de los hermanos que están en Chile. De esa manera, Norma, de 45 años, pudo conocerlo, ya que, cuando él partió, ella recién había nacido.

"Ella quería verlo y abrazarlo. Se vino desde Santiago de Chile", contó la mujer. A partir de ahora, la historia será otra. "Yo lo vi muy sólo, más allá de que tiene muchos amigos", sostuvo Mary, quien agregó que ayer Sergio se despidió de sus otros hermanos. "Fue muy emocionante, mucho llanto. Además, uno de ellos está ciego", siguió.

¿Cómo continuará? "Nosotros vamos a seguir la relación y pienso llevarlo a Chile", señaló la mujer que nunca bajó los brazos y mantuvo firme el objetivo de encontrar a su hermano.