Un islote que forma parte de las Islas Malvinas fue puesto a la venta por parte de una familia galesa que lo posee desde 1869 y que acepta ofertas, sin haber fijado un precio por el territorio del Atlántico Sur.



Se trata de la Isla Borbón (foto), conocido en el Reino Unido como Pebble Island: en sus 32 kilómetros de largo y 6,5 de ancho se dieron algunos enfrentamientos en la Guerra de Malvinas, ya que la Armada argentina había montado allí una pista que luego fue atacada por las fuerzas británicas. "Fue una decisión difícil, pero se debe a que mi mamá y mi papá no están en condiciones de seguir manejándola", contó Sam Harris, miembro de la familia de Pembrokeshire que es dueña de esa isla.



En ese entonces -36 años después de la ocupación ilegal del archipiélago-, su tatarabuelo, John Markham Dean, había comprado varias islas del archipiélago y en la Borbón instaló un infructuoso negocio de curación de pescados. Ubicada al norte de la Isla Gran Malvina, el territorio en venta cuenta con una gran biodiversidad: cinco especies de pingüinos, 42 especies de aves, leones marinos, 6.000 ovejas y 125 vacas. En declaraciones a la BBC, Harris contó que no pusieron un precio de venta porque en la inmobiliaria no tuvieron una cifra a modo de comparación.