Las Pequeñas y Medianas empresas todavía denuncian que algunos bancos no ofrecen el otorgamiento de créditos con una tasa al 24% destinados al pago de salarios en medio de la pandemia del coronavirus.

La paralización de la actividad económica por la cuarentena y frenó la producción en gran parte de las fábricas del país puede llevar a la ruptura de la cadena de pagos.

Por su parte, el titular del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expresó que "los bancos siguen poniendo excusas"."Pusimos más de $30.000 millones a través del FoGar con el que el Estado sale de garante, sobre todo a las empresas más chicas, y los bancos siguen poniendo excusas", remarcó.

.

"No tenemos ninguna deuda impositiva ni atrasos en los pagos de sueldos ni cargas sociales. Las presentaciones impositivas están al día. Operamos con cuatro bancos ( Santa Fe, Galicia, BBVA y Supervielle) y ninguno de ellos nos otorga créditos. Sólo podemos utilizar el descubierto en cuenta corriente que nos dan sólo dos de ellos, pero que el límite se congeló en los últimos dos años", afirmó el dueño de una pyme en diálogo con BAE Negocios.

Por otra parte, el dueño de una pyme metalúrgica indicó que no logró hasta este miércoles una línea de crédito aun cuando opera con tres bancos: Provincia de Buenos Aires, Credicoop y Patagonia. "Me dijeron que no está bajada la información de los créditos del 24% ni los fondos que ponen el SGR".