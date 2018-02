Por la licenciada en nutrición, Mariana Morillo (MN 7239; MP 2967)



Se acerca el Día de San Valentín y en el menú del amor no pueden faltar esas comidas y bebidas que son comúnmente llamadas afrodisíacas. Por definición, estos alimentos son aquellos que, debido a sus nutrientes, pueden aumentar o potenciar el deseo y desempeño sexual.



Si bien no está comprobado científicamente que exista una conexión directa, es correcto afirmar que su composición posee características energizantes, creando un ambiente único para una noche especial. Si bien, algunos de los alimentos afrodisíacos pueden ser beneficiosos para ambos sexos, como las especias, hierbas, frutas, mariscos, etc., hay otros que producen efectos específicos para la mujer o el hombre.



En el caso de las damas, la canela, la pimienta, la menta, el vino y las ostras son asociados al aumento de la libido femenina. Mientras que, si nos referimos a los caballeros, la palta, las frutas secas y disecadas, así como también el apio, pueden tener efectos directos en la potencia y energía sexual masculina.



Entre los alimentos afrodisíacos más conocidos se encuentran:

Chocolate: su consumo eleva la liberación de endorfinas que llevan a una sensación de bienestar y estimula los centros de placer del cerebro.

Maca: aumenta la libido femenina, sobre todo en las mujeres menopáusicas, y corrige los desequilibrios hormonales. Es muy utilizada en la cultura peruana para promover la fertilidad.

Frutas disecadas: otorgan potencia por su poder energético kilocalórico, principalmente los dátiles y los higos.

Ginseng: incrementa la producción de óxido nitroso, un químico que relaja las arterias permitiendo un mayor flujo sanguíneo.

Frutas secas: favorecen el sistema circulatorio, además, las nueces, almendras y avellanas, dado su contenido calórico, brindan energía y potencia.

Palta: su efecto afrodisíaco está concentrado en sus semillas, que mejoran el rendimiento masculino.

Apio: es un gran vasodilatador, por lo que mejora el flujo sanguíneo.

Pimienta: al igual que el apio y por su acción vasodilatadora, mejora la circulación de la sangre.

Ostras: por su elevado contenido en zinc, favorece la producción de hormonas, potenciando la sexualidad femenina.

Frutillas: estimulan de forma directa las glándulas endócrinas y el sistema nervioso, que hace más receptiva a la mujer ante cualquier estímulo sexual.

Jengibre: al mejorar la circulación sanguínea, sensibiliza las zonas erógenas.

Banana: por su producción de serotonina calma la ansiedad, y dado su contenido de potasio, vitamina B y magnesio, equilibra los neurotransmisores cerebrales. Además, consumir plátano facilita la vasodilatación, lo que permite un mejor flujo sanguíneo en los genitales y favorece la excitación.

Vainilla: su poder relajante incrementa la pasión y tiene un placentero aroma.

Menta: estimulante suave del sistema nervioso, sobre todo en las mujeres.

Vino: el deseo sexual se incrementa cuando el vino se consume moderadamente al aumentar, este, la presión sanguínea en las zonas erógenas de la mujer. El etanol que, en pequeñas cantidades, estimula parte del cerebro que controla las funciones y los niveles hormonales, da lugar a sensaciones de relajación. Una ingesta excesiva de alcohol provoca el efecto contrario.

Canela: se le atribuye un poder estimulante sobre todo en las mujeres ya que mejora la circulación. El 14 de febrero es el día perfecto para animarse y probar los alimentos afrodisíacos. Una rica comida, más un lindo gesto, ya sea un ramo de flores o un regalo sorpresa y unas velas aromáticas, crearán un ambiente romántico único y tu cena del Día de San Valentín tendrá su cuota de pasión asegurada.



Menú para una cena romántica



* Entrada Ensalada caprese con nuez rúcula, tomates cherry, queso cremoso o boconccinos, nueces trituradas y aceite de oliva.



* Plato principal Fideos con salsa de camarones o mejillones y un toque de pimienta.



* Postre Brownie con avellanas y helado de americana con frutillas naturales.



* Para beber Una copa de vino y una soda burbujeante.