El banquero Jorge Brito, fallecido este viernes en un accidente de helicóptero, expresó en las últimas semanas que el principal desafío para la recuperación de la Argentina en 2021 será tener "una moneda fuerte" y fue una de las voces más críticas surgidas desde el sector empresario sobre el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas.



Las expectativas para el próximo año las hizo a través de un texto que publicó en su web www.jorgehoraciobrito.com en la que también dio su visión sobre lo ocurrido en la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus.



"Será clave para la recuperación, que la Argentina tenga una moneda fuerte, hoy esto no ocurre, y son recurrentes las corridas hacia el dólar. Si analizamos todas las crisis que vivió la Argentina, fueron siempre crisis cambiarias", reseñaba el banquero al hablar de la materia prima de su negocio, la moneda.

Así, planteaba que ante un nuevo año "particularmente difícil" la necesidad urgente para la economía era poder contar con "una moneda fuerte para inyectar en la economía, que además necesita de mucha inversión" pero auguraba que "de esta pandemia la economía tendrá una recuperación en forma de V".En aquel texto de reciente autoría, Brito también dejó definiciones sobre la pandemia, la gestión de la misma por parte del gobierno del presidentey la situación del país tras los cuatro años de"El 2020, será recordado como el año en el que la población tuvo miedo por el avance del COVID 19. Pero más allá del miedo, en la Argentina no hubo una campaña fuerte de concientización o de prevención sobre el virus", dijo al cuestionar que "se fue a un extremo en la cuarentena" a partir de su creencia "en la conciencia social, no en las prohibiciones".

Para el banquero. este año "también será recordado como un año difícil para el sector financiero" pero para la Argentina la Argentina "el balance del 2020 será malo, porque tuvimos un presidente que asumió el 10 de diciembre, en un país que Mauricio Macri había dejado devastado en todo sentido"."En 4 años no se puso una fábrica en marcha, se cerraron empresas, y salieron capitales por más de 80.000 millones de dólares", sentenció respecto de la gestión Cambiemos.Y, recordó que "cuando el actual gobierno asumió y trató de poner en marcha la economía se chocó de frente con la Pandemia".

En distintas entrevistas periodísticas, Brito también tuvo definiciones sobre temas de la realidad Argentina, en particular de la economía y del sector financiero.En una de sus ultimas entrevistas había cuestionado el proyecto de Ley dey Extraordinario al considerar que "el camino que ha elegido el gobierno es, cuanto menos, equivocado" y entendió que "solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto y posiblemente no se cobre nada o poco y solo se mediatizará nuevamente una guerra entre el Gobierno y los empresarios".A pesar de esa mirada crítica, admitía que "no está en discusión que existe una necesidad de fondos por parte del Estado para aliviar los efectos negativos adicionales que, a la crisis en que ya estaba inmersa Argentina, le agregó la pandemia del covid-19", así como "que son los que más tienen los que deben ayudar en este momento para paliar los problemas".