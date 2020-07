En su reporte diario, el Ministerio de Salud porteño informó este lunes a la mañana que 14 personas fallecieron y 916 fueron diagnosticadas con coronavirus el domingo, lo que elevó a 1.092 los decesos y a 53.821 los positivos desde el inicio de la pandemia.



La tasa de letalidad (fallecidos sobre casos confirmados) en el distrito es del 2,03%, en tanto se acumulan 19.204 personas dadas de alta, de las cuales 317 se contabilizaron el domingo.



El sistema de salud porteño notificó que detectó 703 nuevos casos de personas no residentes en la Ciudad con Covid-19 y otorgó 66 altas, mientras que 3 personas no residentes fallecieron.



Desde marzo pasado, fueron realizados un total de 210.320 hisopados, con un índice de positividad (casos confirmados sobre pruebas realizadas) acumulado de 38,9%, de los cuales 140.080 se realizaron a residentes de la Ciudad con una tasa de positividad del 40,7%.



De total de 2.811 hisopados notificados el domingo en la Ciudad, la positividad fue del 57,1%; en tanto que en los últimos siete días se realizaron 5,7 test cada mil habitantes.



En el sistema público de salud, que dispone de 450 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 290 (64,4%) con pacientes graves de Covid-19, mientras que de las 1.500 camas para paciente moderados la ocupación es del 53,3% (800) y de las 5.000 camas para casos leves se están utilizando un 63,7% (3.188).



En los barrios populares se detectaron 82 nuevos casos de coronavirus (12.737 acumulados) y el total de fallecimientos asciende a 132 con una letalidad del 1%.



Las altas acumuladas son de 8.280 en esos conglomerados, de las cuales 99 fueron otorgadas el domingo, según el reporte de Salud.



Con la búsqueda activa del plan Detectar, que realizan en conjunto Ciudad y Nación, se registraron hasta ahora 1.894 casos en barrio Padre Mugica (ex villa 31); 2.466 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 2.694 en el barrio 21-24 (Barracas); 1.791 en barrio 20 y 1.532 en el barrio 15 (ambos de Villa Lugano), 679 en el barrio Carrillo y 160 en el barrio Rodrigo Bueno.



También se confirmaron 623 casos en Balvanera y 293 en Flores; mientras que en La Boca hubo 242 positivos; en Constitución 196; en Barracas 281; en Almagro 283; en Palermo 191; en Pompeya 90; en Villa Soldati 184; en La Paternal 124; en Chacarita 168; en Parque Chacabuco 73; en Boedo 19; en San Cristóbal 103; en Mataderos 104; en Recoleta 43; en San Telmo 83, en Caballito 137; en Villa Lugano 110; y en Parque Avellaneda 49.



En los centros de salud, el Gobierno porteño reportó el domingo 1.552 test (128.823 acumulados) de anticuerpos (serológico) al personal sanitario y 51 (3.061 acumulados) dieron positivos, mientras que 34 (981 acumulados) trabajadores fueron notificados positivos al PCR, que es la prueba que se realiza para ver si la persona está cursando la Covid-19.



En cuanto a los geriátricos, el domingo se reportaron 231 (28.967 acumuladas) pruebas serológicas y 7 dieron positivas (905 acumulado), mientras que hubo 15 casos (583 acumulados) con la enfermedad en curso detectados mediante la prueba de PCR.



Entre los agentes de seguridad y tránsito el reporte notificó ayer 88 test de anticuerpos (30.594 acumulados) y 3 resultaron positivos (con un acumulado de 1.455), mientras que 43 trabajadores fueron reportados el domingo diagnosticados con Covid-19 por PCR, lo que elevó a 264 el total de enfermos en ese sector.