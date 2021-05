Cuando vamos al kiosko a comprar alguna golosina, por supuesto que con barbijo en este contexto, intercambiamos dinero por aquello que deseamos consumir. Ese dinero funciona como el vehículo que le damos al kioskero para conseguir ese alfajor, ese chocolate o esas pastillas de menta. De la misma manera, el tether, funciona como el vehículo que nos permite comprar criptomonedas. Sin sencillo no hay alfajafor y sin tether no hay criptos.

El bitcoin, cardano y el resto de monedas digitales no pueden comprarse con dólares o pesos, es decir, directamente. Los compradores tienen que pasar por una instancia previa, una moneda intermedia antes de poder comprar cualquier criptodivisa, dicha moneda es precisamente el tether (o USDT).

Según las estadísticas, desde 2019, el 60% de las transacciones de bitcoin pasaron primero por tether. A su vez, goza de una paridad 1 a 1 con el dólar norteamericano lo que garantiza su estabilidad, lo que le que vale la clasificaicón de “stablecoin”. Es más, la “T” de USDT resulta ser el símbolo financiero del dólar.

Al ser la puerta de entrada a la compra de monedas digitales, su uso se ha extendido entre los inversores minoristas haciendo que el mercado experimente un boom sin precedentes.

“La idea es que, siempre que lo deseen, los usuarios deberían poder volver a intercambiar sus USDT por dólares sin verse afectados por fluctuaciones de precio como las que suelen darse en las otras criptomonedas gracias a que el precio está virtualmente ‘anclado’ al del dólar”, explicaron los expertos del banco BBVA.

A su vez, tiene una “Capitalización de mercado”, es decir lo que realmente vale la totalidad de la criptomoneda y se usa como medida de tamaño y opinión pública. Se calcula multiplicando el valor actual de la moneda por su cantidad disponible. Dicho valor asciende a US$60.000 millones en el caso del tether, según la plataforma de información sobre el precio de monedas digitales CoinGecko.

Sin embargo, el problema con Tether es la falta de transparencia en sus cuentas.

Lo que resalta a esta moneda es que la empresa que los emite está comprometida a mantener en su balance el mismo número de dólares en reserva que los tether que tiene en circulación. Esa estabilidad es lo que la diferencia del resto, depende de una entidad centralizada que se respalda su valor con activos reales.

Complicaciones

Sin embargo, no todo es color de rosa cuando hablamos de esta suerte de llave maestra. Resulta que, como ya hemos expresado, la confiabilidad del tether radica en su paridad con el dólar norteamericano. La función de este vehículo como proveedor de liquidez al mercado digital es a su vez ambigua, así como abre puertas también puede cerrarlas. Muchos analistas han expresado que el USDT tiene un “poder desmesurado”.

Según los expertos, su uso supone un cuello de botella para todo el mercado. “Si surgiera algún problema que pudiera afectar la voluntad o la capacidad de los inversionistas para usar USDT, el resultado más probable sería consecuencias en la liquidez del mercado de criptomonedas que podría verse amplificado por su impacto desproporcionado el trading de alta frecuencia, que dominan los flujos”, afirmó Josh Younger, experto de JP Morgan.

Falta de transparencia

Quizá el problema más importante que aqueja al USDT es la transparencia. La empresa Tether LtD, la cual los emite, ha asegurado a viva voz que por cada tether emitido coloca en dólar en su balance y viceversa.

Sin embargo, una indagación llevada a cabo por la Fiscal General de Nueva York demostró que no siempre fue el caso. La fiscalía investigo la plataforma por supuestas “falsas declaraciones” hace un par de años por “encubrir” pérdidas masivas.

Si tether toma malas decisiones, podría estar poniendo en riesgo el mercado y complicar el futuro de la criptografía.

Al final, la acusación terminó en una trato, Bitfinex, otra empresa investigada, y tether pagaron una multa de 18,5 millones y se comprometieron a “incrementar su transparencia”. Eso si, sin admitir ni negar las acusaciones en su contra.

El proceso legal se zanjó en febrero con un acuerdo millonario, según divulgó la propia fiscalía, en el que los gestores de Bitfinex y Tether se comprometieron a dejar de operar en el estado, pagar una multa de US$18,5 millones e “incrementar su transparencia”, aunque “sin admitir ni negar” las alegaciones de fraude de las autoridades.

¿Cuál es el peligro de no tener las reservas?

A pesar de todo, una de las condiciones del acuerdo con la Fiscalía fue que la empresa se vio obligada a publicar su informe de reservas. Este revelo que en 2019 no se siguió el ritmo de la emisión. Por lo tanto, sus tenencias de dólares ascendían a un total de US$2.100 millones, lo que supone tan solo un 3,5% de los USDT en circulación.

¿Cuál es el problema con todo esto? Llegado y según afirman los expertos: supongamos que todos los poseedores de criptomonedas quieren vender sus activos y pasarlos a dólares. Tether, en el caso de no tener los dólares que dice tener, se gestaría un cuello de botella. Todos querrían su dinero pero la empresa no se los puede proveer porque no tiene la liquidez que dice tener detrás para hacerlo. Por lo tanto, si tether toma malas decisiones, podría estar poniendo en riesgo el mercado y complicar el futuro de la la criptografía.