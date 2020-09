¿Qué es sexteame?

Sexteame es un libro que surge del deseo, que retoma la propuesta del feminismo del goce, y cuestiona a los varones: "este libro también intenta que los varones lean y sean capaces de leer a una escritora. Es un símbolo que apela a que puedan leer y escuchar en lo más profundo, a las mujeres o disidencias sexuales que tienen cerca o las que se quieren acercar"

¿Qué propone Sexteame?

Luciana Peker nos cuenta que "Sexteame" es un libro que habla de amor y de sexo "especialmente en las mujeres y por supuesto disidencias sexuales. Es un libro que habla sobre la revolución feminista, que es una revolución que pone un freno a los femicidios, abusos y relaciones violentas y un freno a la normalización de esas violencias. Antes te decían que cuanto más te querían te mataban, en los medios aparecía la idea de crimen pasional (como se llamaba en la crónica policial a los asesinatos de mujeres por ser mujeres) y sobre todo existía la condena a esa mujer que había decidido separarse de un varón violento mientras que se resaltaba la idea de que las mujeres éramos posesión del varón".

"Sexteame" también habla de nuevas formas para construir vínculos sanos.

Un freno a la violencia de género:

"Hay una revolución feminista que pone un freno a esa idea del amor y del sexo que no queríamos, que nos dañaba y abre nuevas formas (que no es una sola) sobre el amor y el sexo que sí queremos". Sexteame habla de eso, de desarrollar y crear formas de amor, de deseo, de vincularnos, que no impliquen violencia machista. Que no seamos castigadas por el hecho de ser mujeres o disidencias.

"El libro le habla a las chicas jóvenes que viven formas de amorocidad y sexualidad, le habla a las que sufrieron muchas formas de abuso, violencia o acoso. Le habla a muchas chicas que están interesadas en saber qué les pasa, que quieren salir de una relación con un varón que no las quieren, o se dan cuenta qeu hay nuevas formas de maltrato, como el destrato. También para aquellas que se culpabilizan".

Otra forma de vivir:

Y para finalizar Peker agrega que este libro intenta apelar a la comprensión, pero no solamente de las jóvenes sino de todas las mujeres deseantes: "a las que están buscando pareja, a las que están solas y están contentas, a las que son juzgadas por estar solas, a las que encontraron una nueva identidad y son juzgadas por disfrutar de su sexualidad, a las que sienten que el deseo es el motor de su vida y sin embargo la sociedad se las cobra".

"Queda más que claro, que éste mundo no es sostenible ni siquiera para salir a la calle. Y yo creo que a través de las redes de amorosidad podemos vivir mejor en este momento, pero además podemos apostar colectivamente a un mundo que no sobreviva sino que viva".

