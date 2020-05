Luego de que el ministro de Salud, Ginés González García, afirmara el último miércoles que en los estudios que le realizaron en el Sanatorio Otamendi -donde fue internado- le detectaron “un hematoma subdural antiguo”, surgió una gran curiosidad acerca de esta patología entre cientos de personas.

Ginés, quien reportó que ingresó a la clínica por sus propios medios, en buen estado de salud, para realizarse una serie de estudios y controles, señaló que ya se encuentra "fenómeno" y que espera volver pronto a trabajar porque no tiene "nada".

¿Qué es el hematoma subdural?

Puede ser una emergencia médica. Por lo general, es provocado por una lesión en la cabeza lo suficientemente fuerte como para reventar vasos sanguíneos, lo que puede ocasionar una presión en el cerebro debido a la sangre acumulada.

¿Dónde se ubica?

El hematoma subdural implica un acúmulo de sangre en el espacio subdural. Este espacio está localizado en la zona que existe entre dos membranas que cubren el cerebro: la aracnoides y la duramadre.

¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer un hematoma en la cabeza?

Los signos y síntomas tardan en desarrollarse. A veces pueden demorar días o, incluso, semanas luego de la lesión.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas varían según el lugar donde se acumule la sangre. Algunos pueden ser muy parecidos a los de un accidente cerebrovascular: dolor de cabeza, debilidad o entumecimiento en los brazos, las piernas o la cara, falta de equilibrio o coordinación; cambios en el comportamiento, emociones o memoria; somnolencia, letargo o coma, cambios en la visión, dificultad para hablar, tragar o comunicarse, náuseas/vómito y/o convulsiones.

Sin embargo, hay que aclarar que algunos casos, un hematoma subdural puede no ocasionar síntomas. Los hematomas subdurales pequeños o que no presentan síntomas pueden no necesitar tratamiento y solo ser controlados periódicamente. Los casos más graves pueden requerir cirugía.

La edad, los anticoagulantes y el abuso del alcohol pueden incrementar el riesgo.

¿Qué ocasiona un hematoma?

Las causas más frecuentes de los hematomas suelen ser caídas, lesiones deportivas, accidentes automovilísticos o golpes recibidos de otras personas u objetos.

¿Qué causa un hematoma subdural?

Un hematoma subdural es generalmente el resultado de un traumatismo craneal grave. Esto puede provocar un traumatismo craneal y puede llevar a la muerte. Los hematomas subdurales también se pueden presentar luego de un traumatismo craneal menor. La cantidad de sangrado es menor y sucede de una forma más lenta.

¿Cómo se diagnostica?

Si sus síntomas indican que podría tener un hematoma subdural, su médico le hará un examen físico y desarrollará un historial médico. Entonces, es probable que se le realice una tomografía computarizada (también llamada TAC, o, en inglés, CAT scan) para identificar el tamaño y la localización del hematoma.

¿Cómo se cura un hematoma en el cerebro?

Hay dos tratamientos existentes para tratar el hematoma en el cerebro. Uno es el drenaje quirúrgico, que se puede realizar si la sangre está localizada y no se está coagulando mucho. En ese caso, el médico podría hacer un agujero en el cráneo y usar succión para eliminar el líquido.

Otra de las formas para curar el hematoma es a través de la craneotomía. Los hematomas grandes podrían necesitar que una parte del cráneo se abra para, de esta forma, drenar la sangre.

De acuerdo con lo explicado por el neurólogo y director médico del Instituto de Neurología, Alejandro Andersson (MN 65.836) a cronica.com.ar el último miércoles, el hematoma subdural "puede crecer y dañar el cerebro".

A su vez, agregó que es una patología que debe ser tratada de forma inmediata. "Es importante definir si es una patología aguda porque, cuanto más aguda sea y más rápido se haya formado, es más peligroso y menos tiempo tiene el cerebro para adaptarse", indicó.