Señores funcionarios que están al frente de nuestra obra social. Queremos saber qué proyectos tienen para dirigirla y conducirla ya que no sabemos cuáles son sus cualidades para estar al frente de la misma. No vemos hasta la fecha ninguna mejoría para la atención de nosotros los jubilados.

A nuestro entender, los mismos no están capacitados para hacerlo desconociendo todas las dificultades que cotidianamente vivimos ya que no tienen ideas por la falta de conocimiento.

Jamás pasaron o van a pasar por los mismas situaciones y me pregunto: ¿qué saben lo que es tener que ir a la madrugada para poder conseguir un turno de atención en lugares que cuando llega el momento de poder accederlo recibimos una respuesta de ya no hay más número o el médico tuvo problemas y hoy no va a asistir?

¿Qué saben lo que es estar internado días y días sin poder acceder por ejemplo a una prótesis para poder realizar una operación y las mismas tardan muchísimo tiempo, que a veces hasta le cuesta la vida por no recibirla, por los trámites burocráticos que emplean para poder acceder a las mismas?

Y si hablamos de los medicamentos aunque algunas Administraciones de Alimentos y Medicamentos requiere que los medicamentos genéricos y de marca tengan los mismos compuestos activos, aunque los genéricos pueden tener compuestos inactivos que no se encuentran en los medicamentos de marca.

Estos compuestos inactivos pueden causar efectos secundarios en algunos pacientes. Algunos pacientes también pueden encontrar que los medicamentos genéricos no sean tan efectivos como los medicamentos de marca.

¿Será porque por lo general, los medicamentos genéricos cuestan mucho menos que los medicamentos de marca? ¿Por qué nosotros no podemos acceder a la mejor medicación como así también a una buena atención? ¿Será porque somos viejos? Por eso, les digo a mis pares que no somos un objeto de gastos para el Estado ya que los mismos son a cargo de nosotros que con nuestros aportes absorvemos dichos costos.

Pero claro, hay que ahorrar para mantener con sueldos siderales a funcionarios ineptos porque a la clara así lo demuestran y solo están para sus ambiciones personales y aumentar sus patrimonios a costillas del dinero de nosotros los jubilados.

¿No tienen un poco de vergüenza y remordimiento sabiendo que lo que se están llevando pude ser utilizado para una mejor atención digna de nuestros pares?.

Señores, me parece que tendrían que meditar lo que están haciendo con nuestra obra social y dar un paso al costado, para que seamos nosotros sus verdaderos conductores.

Jorge Dimuro de “La Voz del Jubilado”

amilcardimuro@hotmail.com.ar