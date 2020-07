Por Francisco Nutti

Producción periodística Florencia Golender

Van más de cien días de cuarentena y muchos argentinos parecen tener un poco más de tiempo para cocinar, algunos hasta pueden destinar algo más de presupuesto, mientras que las salidas recreativas y los compromisos sociales están prohibidos para evitar contagios por la pandemia del nuevo coronavirus.

Crónica dialogó con carniceros, verduleros y almaceneros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sobre las nuevas preferencias de los consumidores que los obligan a reordenar sus vidrieras y estanterías. "Llevan menos productos elaborados y más para preparar comidas en casa", coincidieron.

"Los consumidores cortaron casi todo gasto no esencial por una cuestión de poder adquisitivo y/o por que casi no hay actividades recreativas (donde se puede lucir una prenda de ropa, por ejemplo, o una clase de gimnasia), pero, al eliminar ese gasto, en vez de ahorrarlo todo, una parte se derivó a la comida. Entonces, el presupuesto para cocinar mejoró un poco en los hogares donde la caída del ingreso no fue sustancial. Sumado a que hay más tiempo para estar en el hogar, todo eso se combina para que los comercios de cercanía que venden alimentos y bebidas tengan alguna mejora", explicó a Crónica el director de Focus Market, Damián Di Pace.

El experto aclaró que "esta no es la situación de todos los hogares, muchos muy afectados en términos de ingresos". En tanto, "de acuerdo con nuestras mediciones, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio creció notablemente el consumo de harina, harina premezcla, manteca, dulce de leche y todos los artículos relacionados con la repostería. Los huevos se venden más y son un claro ejemplo de que se está cocinando mucho más en los hogares. Pan rallado también se destaca", señaló.

En las carnicerías

Vicente es carnicero desde hace 35 años y hace 16 que atiende su local propio en el centro de la localidad bonaerense de Lanús. Según su propia experiencia: "Se vende más carne en cuarentena porque la gente cocina más en casa, no pide por delivery y no sale a comer a los restaurantes y parrillas, porque están cerradas". Ante ese panorama, aclaró que "disminuyó la venta de milanesas preparadas, porque los clientes deciden hacerlas ellos mismos".

"Tengo gente conocida que me dice que antes, entre el desgaste del trabajo y llevar a los chicos a la escuela o a diferentes tareas, se les complicaba un montón hacer comida casera. Además, la pandemia ha repercutido en la economía de los argentinos", aseguró el hombre de 65 años, quien explicó que, cuando comenzó el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, el dueño del local donde tiene su comercio no le cobró el mes que permaneció con las persianas bajas, lo que resultó un gran alivio para su bolsillo.

"Lo que más piden son supremas o carne picada. Y lo que es para puchero también. En otros tiempos, ni en invierno vendía tanto eso como ahora. El asado, por su parte, se vende, pero me está costando. Quizá tenga que ver porque no se permiten reuniones grandes o porque hace frío y suele ser una comida para degustar afuera", precisó y continuó: "Para atender, tomo las precauciones necesarias. Acá la gente entra con barbijos y debe ponerse alcohol en gel al ingresar. Hay muchos clientes que tienen miedo de salir, entonces mandan a sus hijos o nietos. En cada charla todos hablan de lo que se viene. Una incertidumbre total", concluyó.

Según datos recientes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, son 2.804 los casos confirmados de coronavirus en Lanús, donde ya fallecieron 52 vecinos.

Frutas y verduras

"No hay dudas de que la gente consume mucho más verdura que antes y la mayoría compra para hacer guiso. Todos te piden lo mismo. Mucha sopa, mucho guiso. Y ya no piden frutas exclusivas como el kiwi. Lo que más sale es el zapallo, la calabaza, la papa, el tomate, la espinaca y la acelga, van por ese lado las ventas", explicó a este medio Leonel, titular de una verdulería ubicada en Villa Crespo. "Nosotros, además, tenemos para ofrecer distintos combos con un precio establecido y eso se lleva mucho, porque es accesible para la gente".

.

Según un informe realizado por la Gerencia de Estadística y Transparencia del Mercado Central, el principal centro de comercialización de este tipo de productos del área metropolitana (AMBA), el top cinco de las verduras más consumidas por los argentinos está integrado por la papa, la cebolla, el tomate, el zapallo y el zapallito. Para el caso de las frutas, las cinco más vendidas son la mandarina, la naranja, la manzana, la banana y la pera, que componen casi el 85% del total de frutas ingresadas al mercado.

El informe dio cuenta de la participación de las 15 primeras especies hortícolas que ingresaron durante los meses de abril y mayo, que en orden de mayor a menor volumen se encuentran papa, cebolla, tomate, zapallo, zapallito, zanahoria, pimiento, choclo, berenjena, lechuga, mandioca, batata, acelga, espinaca y repollo. El Mercado Central de Buenos Aires abastece al 20% del consumo nacional de frutas y verduras, por allí pasan por año aproximadamente 1.400.000 toneladas de productos frutihortícolas.

Pequeñas góndolas

Liliana y "Layi" (como lo conocen en el barrio) tienen un almacén denominado Las Chicas, en Isidro Casanova, partido de La Matanza. "En la actualidad vendemos mucho más harina que antes. Hay una gran cantidad de gente del barrio que hace pizzas caseras, tanto para consumir en casa como para vender. Y también amasa su propio pan, lo que me obligó a bajar el precio del que vendemos, para poder tener una comercialización efectiva", explicó la mujer.

En tanto, detalló: "También en cuarentena nos aumentaron las ventas del puré de tomate, de huevos -que tengo que encargar un cajón por semana-, de muzzarella y de una azúcar económica que traigo para abastecer el mercado. La gente también lleva fideos sueltos, porque el que no tiene para comprar un paquete de primera marca, que sale más de $60, puede comprar lo que le alcanza. Con eso se las ingenian y se arman un guiso".