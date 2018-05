Por Matías Resano

Más de un año de ruegos, padecimientos y desamparo atraviesan los vecinos del barrio La Perla, en Moreno, quienes reclaman seguridad y mayor presencia policial en las calles. Y es que, la Escuela Primaria N° 81 y la Secundaria N° 77 son blanco de robo de motochorros que esperan a alumnos y docentes para sustraer celulares, carteras y mochilas.

¿El resultado? Ya son varios los maestros que, atemorizados, deciden no dar clases con tal de no ser nuevamente víctimas de robo. Los vecinos, además, aseguran que en toda esta situación mucho tiene que ver el avance del narcotráfico en la zona. "Necesitamos que un colectivo ingrese porque muchos chicos y docentes deben caminar gran cantidad de cuadras y es en ese trayecto cuando les roban", asegura en diálogo con Crónica, Marcelo, uno de los vecinos que encabeza los reclamos ante las autoridades municipales para terminar con la ola de asaltos y desprotección.

De acuerdo con su testimonio, los robos son protagonizados por sujetos que se desplazan en motos, quienes aguardan en las cercanías del centro educativo poco antes de las 17, cuando se retiran del establecimiento estudiantes y docentes. El panorama es aún más complejo: "Mientras esperan a que termine la jornada de clases, se ponen a hacer picadas a gran velocidad. En los últimos días hubo un accidente y nadie los controla", agrega Marcelo.

En consecuencia, frente a semejante impunidad y ninguna muestra de intervención de las autoridades municipales para erradicar la delincuencia en la zona, sin advertir otras alternativas, muchos maestros optaron por faltar a clases por miedo, cansados de ser víctimas de robo.

A la hora de explicar el fenómeno, los vecinos sostienen que el avance de la droga en la zona es clave para determinar el descontrol en el que viven. "No tocamos el tema del narcotráfico porque tenemos miedo. Pero tenemos hijos y vivimos a pocas cuadras de quienes venden la droga", agregan.

Seguridad e higiene

El reclamo de los vecinos a las autoridades excede la cuestión de seguridad, que no es menor, por cierto -puntualmente exigen mayor presencia policial en las calles linderas al establecimiento educativo a fin de evitar robos- . Y es que, al parecer, la recolección de residuos tampoco se hace en tiempo y forma.

"Hay basurales rodeando, colegio y el municipio no responde a nuestros reclamos. Estamos abandonados, el intendente está ausente y nosotros ya no podemos seguir más así", sostiene Marcelo. "Sólo queremos vivir sin miedo y que nuestros hijos puedan ir a estudiar de forma segura sin que algún ladrón los sorprenda y les robe sus pertenencias. Proponemos soluciones e ideas pero no nos escuchan", se lamenta el hombre.