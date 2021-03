Marilena Bossio tenía 26 años, era oriunda de Córdoba y murió el sábado pasado en un lago de Santa Cruz, tras darle su salvavidas a un niño de 8 años en medio de una feroz tormenta que se desató, por la que también murieron otras tres personas. Sus familiares y amigos aseguran que su historia de valentía y sacrificio debe recorrer el país.

Es que el 27 de febrero pasado, se levantó un violento temporal de la nada en el Lago Cardiel. Aunque fue de poca duración, resultó tan poderoso que tumbó las embarcaciones de los kayakistas que se encontraban en la zona.

Tal es así que en medio de la tormenta, la chica no dudó en darle su salvavidas a Mateo, un niño de ocho años que se estaba ahogando. Tras cuatro horas en el agua, con principio de hipotermia, el menor sobrevivió. Sin embargo, la joven cordobesa, peleó pero no logró llegar a la orilla.

Marilena Bossio tenía 26 años.

Además de Marilena Bossio, las demás víctimas fueron identificadas como Daniel Barría, de 34 años, presidente del Concejo Deliberante de Gobernador Gregores; su hermano Javier Barría, buzo táctico y bombero, de 30 años; Elsa Raquel Martínez, de 49.

La joven Marilena dedicaba su vida al cuidado de los animales desde que se había recibido en 2019. En los últimos meses había llegado a Gobernador Gregores, a 70 kilómetros del Cardiel, en busca de trabajo, y el sábado unos conocidos la habían invitado a hacer kayak, uno de sus deportes favoritos, donde ocurrió el trágico episodio.

Por su parte, María Alicia, la madre de Marilena, recordó a su hija, según consingó El Doce: “Ella era así, de ofrecerlo todo sin medir consecuencias. Era un ser de luz, un maravilloso ser humano. Y también una buena nadadora, por eso hasta el último instante tuvimos la ilusión de que no fuera ella la que murió”.

“Siempre le enseñamos a ser buena persona. Todavía no caemos, no entendemos cómo pasó todo. Uno quiere tener a sus hijos cerca, sabiendo que están bien. No tenemos consuelo, pero nos queda el orgullo en el alma”, concluyó la mujer.

Por su parte, el Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto emitió un emotivo comunicado por la muerte de Marilena. “Debemos honrarla siguiendo su ejemplo. Es la mejor manera de mantenerla viva en la memoria y en el corazón. Que nuestras lágrimas se lleven tanto dolor y este, se convierta en la energía para seguir adelante, porque son personas así las que cambian el mundo”, publicó.