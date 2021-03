Agustín, hijo del ídolo boquense Juan Román Riquelme, quedó en el medio de una polémica después de que se lo vio el domingo en el estadio de Boca viendo el superclásico ante River horas después de regresar al país desde Cancún, México, junto a un grupo de egresados secundarios en el que 44 de ellos se contagiaron de coronavirus.

El joven, de 18 años, tiene una estrecha relación con su padre, no solo porque suele acompañarlo en cada partido del equipo "xeneize" sino porque, según comentó el ex futbolista en su momento, fue quien lo convenció de ingresar a la política del club en 2019.

.

"El día que perdimos la final, mi hijo me dijo: 'Papá, tenés que volver al club'. Ahí, me cambió la cabeza y me propuse ayudar a Boca", reconoció Riquelme acerca del pedido de Agustín tras la derrota sufrida por el equipo ante River en la final de la Copa Libertadores de 2018 jugada en Madrid.

No es el primer consejo que el ex jugador recibe de su hijo y cumple. Antes de lanzarse a la política boquense, Román había anunciado que jugaría un partido despedida -todavía no lo concretó- también tras una solicitud de Agustín.

.

"Será maravilloso volver a la cancha de Boca. Pasó mucho tiempo. Lo alargué (al partido despedida) para que mi hijo Agustín también pudiera disfrutar. Será bárbaro", comentó en su momento.

Inclusive, se ilusionó con que su hijo pudiera jugar algunos minutos junto a Lionel Messi, uno de los invitados que pretendía para cerrar su carrera en el fútbol.

Padre e hijo comparten varios gustos en el fútbol. Agustín Riquelme, por ejemplo, tiene entre sus ídolos al colombiano Edwin Cardona, hoy una de las figura del equipo que conduce Miguel Ángel Russo.

.

Sin embargo, cuando Cardona no fue incluido en el banco de suplentes en la final de la Libertadores de 2018 ante River en el estadio Santiago Bernabéu, el hijo de Riquelme expresó su fastidio en las redes sociales.

"Se equivocó Guillermo (Barros Schelotto, DT en aquel momento). Hoy le faltó un mediocampista y dejó sobrepoblación de delanteros en la plantilla en un partido en el que las circunstancias llamaban a Edwin Cardona, rezagado en la tribuna. No es un superatleta como todos los jugadores, pero es tal vez, el único que piensa, frena y halla los caminos. La vida traerá revancha Edwin", escribió en Instagram.

El heredero: Agustín Riquelme, el hijo de Román, imitó a su padre con un golazo de tiro libre��⚽️ pic.twitter.com/7x003PaqAv — Juan Román Riquelme (@YoViARiquelme) April 13, 2017

Cardona dejó Boca al finalizar esa temporada y regresó en 2020, ya con Riquelme en la dirigencia boquense. "Me fascina cómo juega Cardona. Me siento identificado por el juego que tiene", admitió Román cuando concretó el retorno del colombiano.

Además de Agustín, Riquelme tiene dos hijas: Florencia, de 22 años, y una adolescente, de 14.