Gran indignación generó la inmunización de la modelo Antonella Belén Delmonte, de 24 años, quien falsificó su declaración jurada y logró acceder a la primera dosis de la Sputnik V en un hospital de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, en medio de la preocupación por el faltante de vacunas para adultos mayores y el personal de salud.

Desde que trascendió la adulteración de la influencer, otras de sus mentiras salieron a la luz en las últimas horas. Una de ellas corresponde a su curriculum vitae, en el que dice que estudia en la Universidad de la Matanza. Sin embargo, esa casa de estudios confirmó a la prensa que el nombre de Delmonte no aparece en los registros académicos.

Delmonte fue inoculada el pasado 9 de abril por ser "Personal de Salud", pero no figura como empleada municipal en registros públicos ni tiene actividad comercial o laboral formal, mucho menos en el ámbito de la salud, aunque es hija de una empleada del municipio.

"Simuló ser empleada de un centro de estética y salud ubicado en zona Norte, donde ella reside actualmente”, informaron fuentes oficiales a la prensa.

Delmonte aseguró ser "Personal de Salud" para recibir la vacuna (Instagram).

En las últimas horas, el Ministerio de Salud bonaerense confirmó que denunció a la mujer por “averiguación de ilícito” ante la Fiscalía 3 de Morón.

Su alejamiento de las redes

El escándalo de la vacunación generó que la joven modelo alcanzara una popularidad inesperada en las últimas horas. Pese a ello, decidió no exponerse al intercambio con otros usuarios y cerró varios de sus perfiles en las redes.

Una de las primeras cuentas que borró fue la que tenía en LinkedIn, donde aseguraba estar cursando en la universidad bonaerense y haberse formado como Tripulante de Cabina de Pasajeros en la Escuela Profesional de Aeronavegantes. También podía leer que su último trabajo fue como vendedora en una casa de ropa.

En LinkedIn, Delmonte asegur. haberse formado como Tripulante de Cabina (Instagram).

El único perfil que mantiene activo es el de Instagram, pero lo puso en modo privado para que sólo sus 11 mil seguidores puedan ver sus publicaciones.

El romance con Cristián U

Esta no es la primera vez que Delmonte aparece en los medios de comunicación. A fines de 2019, Cristian U la presentó como su novia y contó cómo se conocieron. “Ella fue a bailar con una amiga, que me la presentó. Entonces le dije: ‘Yo voy a estar con ella’, Anto escuchó y se rio. Al principio quedó ahí. Pensé que no iba a pasar nada”, aseguró en diálogo con una revista.

Delmonte y Cristián U, romance que duró pocos meses (Archivo).

“A las dos semanas fui de frente y le dije: ‘Te estoy pensando un montón y quiero saber qué hago con esto’. Ella me dijo que le pasaba lo mismo y le propuse que nos dejáramos de boludear y empezáramos a salir en serio. Un poco arrancamos así”, sostuvo el ex Gran Hermano.

Él aprovechó el festejo de su cumpleaños para presentársela a toda su familia y unos días después decidieron convivir en su casa ubicada en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, pero la relación terminó algunos meses después.

Este martes, en diálogo con Telenoche, Cristian aseguró que no volvió a tener contacto con ella desde que se separaron: “Salió conmigo hace dos años. Nunca más supe algo. Creo que no tiene nada que ver con el sistema de salud. Y, por lo que me acuerdo, era una persona super sana, deportista”.