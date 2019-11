Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Un pequeño de tan sólo 8 años, con autismo, atravesará su octava intervención quirúrgica en tan sólo un mes, producto de las graves quemaduras padecidas tras un incidente dentro de su escuela, el cual no fue esclarecido por las autoridades del centro educativo para niños con diferentes patologías, ubicado en Villa Ballester.

Por lo tanto, los padres del menor culpabilizan a los directivos del establecimiento, al menos por descuidar al alumno, aunque no descartan que haya una responsabilidad directa en las lesiones que aquel presenta. En la jornada del viernes 11 de octubre, los estudiantes de la escuela especial María Montessori se aprestaban a llevar a cabo el acto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Sin embargo, uno de ellos comenzó a llorar en forma desconsolada, situación que fue advertida por su madre, Cecilia Cuello, quien se hallaba en el recinto para presenciar la ceremonia. La mujer encontró a su hijo, identificado como Giany, de 8 años, con quemaduras en piernas, cuello, pecho y brazos, que no fueron asistidas a tiempo por ningún docente del mencionado colegio.

Los padres del menor culpabilizan a los directivos del establecimiento, al menos por descuidar al alumno, aunque no descartan que haya una responsabilidad directa en las lesiones que aquel presenta

Junto al niño, que sufre de trastorno del espectro autista, se hallaban la vicedirectora y una maestra, quienes le argumentaron a Cuello que "había una pava eléctrica que un nene la tiró y el agua hirviendo cayó sobre mi hijo. Yo no creo esa versión porque el nene no tiene la fuerza para que pueda levantar y manipular. No sé lo que pasó. Había dos adultos y nadie hizo nada para evitarlo o asistirlo rápidamente. No entiendo qué hacían en la cocina, con agua caliente cerca de ellos, y nadie los protegió", enfatizó Cuello a Crónica.

La mamá acudió con su pequeño a un centro de salud, donde permanece internado desde entonces. Mañana será sometido a la octava cirugía, en la cual le colocarán nuevos injertos en las heridas, puesto que presenta quemaduras de segundo y tercer grado. Resultan inciertos los plazos de recuperación del paciente, por lo tanto, su madre reconoció que "es un trauma emocional para mi hijo y mi familia, es un infierno que no termina, porque es la octava vez que irá a quirófano".

Por la gravedad de las lesiones, las autoridades médicas notificaron a la UFI N° 1 de San Martín, que tomó actuaciones con el objetivo de esclarecer el episodio e identificar a los responsables. Al respecto, Cecilia, mamá de la víctima, enfoca sus sospechas hacia la propia escuela, revelando que sus directivos "la primera semana nos acompañaron y nos aseguraron que se haría cargo el seguro de los gastos, pero nada de eso pasó. Necesitábamos un insumo y me comuniqué con la directora para saber si el seguro lo cubría, pero jamás me respondieron".