Ocho jóvenes reclamaron la paternidad de Diego Maradona que, luego de su muerte, intentarán realizar con más ímpetu las instancias legales necesarias para obtener el apellido del Diez, a través de la prueba de ADN.

Hasta el momento, quienes pelean por obtener el apellido Maradona son cuatro cubanos, de los cuales tres fueron confirmados por el reprsentante de Pelusa, Matías Morla, el año pasado; una joven italiana nacida en 1995, llamada Magalí Gil, y el platense Santiago Lara.

Si se mantiene la cantidad confirmada de hijos por el astro argentino (Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana y Dieguito Fernando), la herencia se repartiría en partes iguales y cada uno cobraría 120 millones de dólares.

El reclamo de Santiago Lara

El supuesto hijo de Diego Maradona reclamó este fin de semana la exhumación del cuerpo del astro para que se confirme su filiación a través de un ADN.

"Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN", solicitó el abogado del jóven.

Tras el pedido de Santiago Lara del último domingo en el juzgado de Familia Nº7 de la ciudad de La Plata para exhumar los restos de Diego Armando Maradona con el fin de extraer una muestra de ADN para comprobar la supuesta parternidad de Pelusa, el joven habló en exclusiva de Crónica HD.

El joven platense que reclama el apellido de Maradona.

"No hay un ADN hecho, pero siento que soy su hijo", afirmó Lara sin dudarlo al ser consultado sobre los pedidos que hicieron sus abogados José Núñez y Benítez en la justicia platense. "Mi mamá me lo contó a los tres años", aportó.

"Aunque no sea el hijo voy a ir hasta las últimas consecuencias por el legado que me dejó mi madre", continuó sobre el tema. "A los tres años me contó, tal es así que yo iba a nacer en un hospital público pero de un momento para otro terminé en una clínica privada", relató y dio a entender que Guillermo Cóppola y Carlos Ferro Viera estaban al tanto de la situación.

El chico nacido en La Plata se enteró en 2014, con 13 años, que podría ser hijo del ídolo futbolístico y no de su padre Marcelo Lara. Su madre, Natalia Garat le habría confesado a su padre antes de morir que era hijo de Maradona. Desde entonces, su familia comenzó con los trámites correspondientes, aunque la causa no avanzaba.

.

"Me contó mi papá y la abogada de mi mamá que yo era hijo de Maradona. Mi familia me crió pensando en que lo mejor era no enterarme, pero a los 13 años tras la publicación en la revista Caras. En 2003 salí en el diario y en algún momento me iba a enterar", relató con respecto a cómo se enteró de la presunta información de que Diego es su padre.

"Estoy seguro totalmente que soy hijo de Maradona, hice algunas cosas para cambiar estéticamente, mi forma de hablar, todo, porque era muy parecido", afirmó.

Magalí Gil, la joven italiana que reclama la paternidad del Diez

Magalí Gil se enteró recién a inicios de 2019 de que el ex futbolista podría ser su padre, cuando se encontró por primera vez con su madre, quien le develó que su "papá biológico es Diego Maradona".

La joven italiana, que nació en 1995, fue dada en adopción y desde sus primeros días de vida vivió con el matrimonio adoptivo. A partir de ese momento, los abogados de Magalí se reunieron con la madre biológica con el fin de recabar datos y pruebas para poder llevar el caso y se contactaron con Matías Morla, abogado y representante de Maradona.

Sin embargo, a muy poco del inicio de estas gestiones, el jueves 7 de noviembre de 2019 Magalí viajó a Milán junto a su marido y su hija. Cuatro días más tarde, visitó un programa de televisión en el que sostuvo: "Yo inicié este camino para descubrir la verdad. A través de los abogados, siguiendo las normas legales de Argentina".

"Pedí el reconocimiento de la paternidad a Maradona. Quiero aclarar este punto. De parte de él tuvimos la mayor predisposición al cien por ciento. También quiero aclarar algo importante. Diego no sabía de mí, mi mamá nunca le comentó que estaba embarazada", aclaró la supuesta hija del Diez.

Magalí Gil, en un video que subió a Instagram para relatar su búsqueda de identidad.

Sin embargo, lo que siguió a estas declaraciones fueron presentaciones en la Justicia y un raid mediático del abogado de Gil, Marcelo Izquierdo, acusando a Maradona y su representante de no querer avanzar en la búsqueda de la verdad.

Diego reaccionó negativamente y, según pudo saber minutouno.com, antes de que Magalí viaje a Italia, el propio Pelusa le había dado su palabra a la joven italiana y su abogado defensor de que se haría el examen de ADN correspondiente.

Tras la muerte de Maradona, Gil emitió un comunicado de dolo por la muerte de su presunto padre y sostuvo que continuará su búsqueda de reconocimiento a través de la Justicia, en la causa que lleva su letrado.

“Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmovió. En pleno trámite de filiación nos atravesó la noticia tristísima que conmovió al mundo”, expresó en el comunicado

A pesar de que Diego le pidió que no se haga público el reclamo hasta conocer el resultado, Magalí habló antes de tiempo.

"Magalí es realmente ciento por ciento hija de Diego. Por eso necesito el respeto para ella y para su familia. Gracias por escucharme”, fue el mensaje que envió la madre de Magalí, Claudia Mariana al programa de Alejandro Fantino.

.

La joven de 25 años, que apenas conoció a su madre biológica, se enteró de que Diego Maradona podría ser su padre. Hasta ese momento ella conocía el nombre de su madre pero no había tenido inquietudes respecto a sus progenitores.

Los supuestos hijos de Diego en Cuba

Morla había confirmado en vivo, sin darse cuenta de lo que hacía, que el astro futbolístico tiene tres hijos en Cuba.

"A los hijos de Maradona los respeto, tanto a Jana, como a Junior, como a los chicos de Cuba, a Dalma y a Gianinna, porque son hijas de Diego", sorprendió el abogado en diálogo con el programa Nosotros a la mañana.

"¿Cómo los chicos de Cuba? Tenemos a Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Dieguito Fernando y acabás de agregar 'los chicos de Cuba'", resaltó sorprendido Fabián Doman y los panelistas quienes indagaron luego sobre el comentario que Morla había hecho sin pensar en lo que se podría venir.

Adonay Fruto fue pareja de Diego tras su paso por cuba entre 2000 y 2005.

Joana, Lu y Javielito son los nombres de los 3 supuestos hijos cubanos de Pelusa, que hablaron con Morla.

"Son dos de una madre y el otro de otra mamá. Las chicas se llaman Joana y a la otra le dicen Lu. Y el muchacho, que es el más introvertido y no quiere saber nada con todo esto se llama Javielito", afirmó la periodista Cora Debarbieri en Involucrados.

.

"No tienen el apellido Maradona y el reconocimiento no pasa por ahí. Los chicos tienen una posición muy diferente a la que tenían Diego Junior o Jana que nunca tuvieron un padre y buscaban en Diego esa presencia. En Cuba se criaron en una familia ensamblada, tienen sus padres y los quieren mucho, y no buscan un contacto diario con Maradona, sostuvo la panelista.

El reclamo de dos jóvenes en España

Carlos Ferro Viera, amigo cercano del Diez reveló que dos hijos del fallecido ex futbolista estarían en España y su madre sería Laura Cibilla, la ex moza de La Diosa con la que Maradona mantuvo una relación extramatrimonial durante tres años.

“Hay dos hijos más en España, no importa. De esa chica (Cibilla). Que tienen un fideicomiso. Yo hay muchas cosas que conozco de él”, aseguró Ferro Viera.

Laura Cibilla, en una entrevista realizada por Intrusos.

En 2003, Cibilla había dado a luz a un hijo que, según decía, era fruto de su relación con Diego. Sin embargo, en 2008, inició un juicio de filiación y Maradona accedió a hacerse un ADN que dio resultado negativo.

Al respecto, Ferro Viera dijo en Confrontados, de El Nueve, que el pedido de paternidad que se había hecho en Argentina había determinado que Maradona no era el padre del hijo de Laura. Pero que, de todas formas, la mujer habría traído al mundo a otros dos herederos de Diego.