En la localidad bonaerense de Moreno, Rubén Orlando Rodríguez, de 45 años, perdió la vida cuando explotó una estufa por una pérdida de gas que las autoridades de la Escuela Nº 49 denunciaron en varias ocasiones ante el consejo escolar provincial.



Su hermano Diego despidió el viernes los restos y dialogó con Crónica HD. "Esto se podría haber evitado si las autoridades intervenían en el tema. Hubiesen accionado porque había mas de 20 denuncias hechas por la dirección de la escuela hacia el consejo escolar, pero no se hizo nada", comenzó.



Luego explicó que las denuncias estaban hechas por problemas en la estructura, paredes con humedad y la mayoría por problemas con el gas. Y siguió: "Mi hermano me había comentado sobre una pérdida de gas y se presentó como todas las mañanas para abrir la escuela, calentar mate cocido y prender las estufas".



"Los peritos dicen que fue por una pérdida de gas muy grande y la explosión se escuchó en todo Moreno. No hicieron nada con todos los reclamos que venían haciendo. Las autoridades no tomaron cartas en el asunto y lamentablemente estamos velando a mi hermano. Es una pérdida muy grande", contó Diego indignado.



Entre lágrimas, confesó que Rubén "era un gran padre, un gran esposo y un gran hermano". "Si alguien me está escuchando es para que se hagan cargo. Quiero justicia por mi hermano y lo más importante, por mi sobrino que no va a tener a su papa", concluyó.



La entrevista