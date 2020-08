El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, afirmó que "es muy importante" que el primer cordón del conurbano se encuentre estabilizado en los contagios de coronavirus y que "evolucionemos hacia un descenso de casos", al tiempo que dijo que van a continuar "desandando actividades, sobre todo en espacios abiertos".

"Hemos comentado que las curvas epidemiológicas tienen una evolutividad, que se observaba es que la Ciudad iba un poco adelantado y que iba a estabilizarse y a descender levemente, y es lo que sucede", explicó Quirós.

Y al ser consultado por la situación bonaerense, el Ministro aclaró que "la provincia viene unas semanas por detrás, se está estabilizando (según confirmó el Ministro Daniel Gollan) cuando nosotros estamos empezando a descender, pero el conurbano tiene el primer cordón más cercano a la Ciudad y el segundo un poco mas tardío".

"Iremos viendo cómo se comporta en las próximas semanas, para la Ciudad es muy importante que evolucionemos todos en el sentido del descenso, eso significa menos circulación del virus y la posibilidad de disponer de los recursos del sistema de salud para otras responsabilidades", añadió Quirós y recordó que el conglomerado urbano bonaerense ocupa el 32% de las camas de Ciudad.

A la espera del anuncio de Alberto Fernández

Con respecto al tema de las aperturas que se podrán anunciar este fin de semana, luego que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se reúna con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kiciloff, el Ministro dijo que "vamos a continuar con actividades en espacio abierto porque son menos peligrosas, seguramente eso vamos a proponer y entre ellos decidirán".

"Con esta pandemia aprendimos que no podemos hacer proyecciones a largo plazo, es una enfermedad muy compleja y proyectar hasta que venga la vacuna no me parece razonable en ninguna de las medidas que estamos haciendo, vamos a ir viendo semana a semana para proponer nuevas medidas", precisó.

Finalmente, Quirós se refirió al protocolo de los hospitales porteños para que los pacientes puedan despedirse de sus familiares, y dijo que "cada centro asistencial de la Ciudad ha tenido una estrategia propia de como dar una solución a familiares de pacientes críticos, y algunos han utilizado videollamadas, otros comunicaciones telefónicas y otros visitas, el protocolo ya está vigente, pero los hospitales empezaron hace rato".

"Lo que hemos hecho ayer fue formalizar una estrategia general para dar garantías en todos los hospitales de un protocolo", concluyó.