El Concejo Deliberante de Morón aprobó que se retire el busto de Néstor Kirchner de la plaza San Martín de Morón, en una sesión ordinaria que contó con la presencia de todos los concejales del distrito. "Decidimos quitar un símbolo de la corrupción más obscena de la plaza central de nuestro distrito. Era hora de que quitemos del espacio público a quien fue el líder de una asociación ilícita que se quedó con millones de dólares de todo el pueblo argentino", señaló Analía Zappulla, presidente del Concejo Deliberante y autora del proyecto sancionado, junto con sus compañeros del bloque Cambiemos.

" Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no pueden explicar su fortuna. No pueden explicar por qué, después de 12 años de un gobierno que supuestamente fue transformador, millones de argentinos viven sin cloacas, sin agua corriente, sin red de gas, sin asfalto. Hoy estamos dando respuesta a las décadas en las que el peronismo no dio soluciones a estos problemas" agregó.