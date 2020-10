Tras siete meses cerrados al público por la pandemia del coronavirus, los museos de la Ciudad de Buenos Aires reabrirán de manera escalonada a partir de este lunes con reserva previa y aforos reducidos, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno porteño, que adelantó que los primeros museos públicos que están en condiciones de dar inicio a esta primera etapa son el Museo Moderno de Buenos Aires, el Isaac Fernández Blanco y el Enrique Larreta.



Con un protocolo de pautas y recomendaciones para establecer las medidas necesarias de distanciamiento social, los museos públicos y de gestión privada de la ciudad habilitarán recorridos de lunes a domingos entre las 10 y las 20, con reserva previa por vía digital y anticipada. Hasta el momento el único que habilitó reserva de entradas es el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, cuya reapertura al público está prevista para el próximo miércoles.



Otros de los espacios públicos que forman parte de esta primera etapa es el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y el Museo de Arte Español Enrique Larreta, aunque este último probablemente abra sus puertas el próximo lunes porque todavía quedan pendientes algunas cuestiones vinculadas a la señalización, según adelantaron fuentes oficiales.

El Jefe de Gabinete Porteño, Felipe Miguel, recorriendo el Museo del Arte Moderno.

.

En cuanto a museos de gestión privada, tanto el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) como Fundación Proa no pudieron dar precisiones de la fecha de apertura porque no habían sido notificados de que la reapertura se preveía para este lunes. Pese a la falta de información, desde temprano están en reuniones para organizar y terminar de definir detalles.



Precisamente, el último jueves esos dos museos -junto al Moderno y al Bellas Artes, en otros- formaron parte de la conferencia que dio la Red Argentina de Museos y Espacios de Arte (RAME) con motivo de una acción lumínica sobre sus fachadas, en la coincidieron en la necesidad de reabrir sus puertas para retomar su agenda.



"Tenemos mucha esperanza en que vamos a poder abrir muy pronto porque no entendemos cómo están abiertos los shoppings y no los museos. Los museos ofrecen más seguridad que un shopping", aseguró a su turno Gabriela Rangel, directora del Malba.

El Museo del Arte Moderno (Rubén Paredes/Crónica).

.

La reapertura de museos se dio a conocer este lunes por la mañana cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tuiteó un hilo donde anunció que se habilitan a partir de esta fecha "los museos con un protocolo específico", tal como venían pidiendo varios museos públicos y privados, que estuvieron trabajando de manera conjunta en la elaboración de protocolos.



"Estamos muy contentos y emocionados porque esta semana vuelve el público a los museos de la Ciudad. Por eso hoy recorrimos el @modernoba con @FelipeMiguelBA y @noorthoorn, que el miércoles reabre sus puertas con la inauguración de la exposición 'Sueño sólido' de Nicanor Aráoz", expresó por las redes sociales el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, en relación a la recorrida que realizó junto al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y a la directora del Museo de Arte Moderno, Victoria Noorthoorn.



"Ya está listo el protocolo para que, en estos días, los vecinos puedan volver a disfrutar de los museos de la Ciudad. Es una oportunidad para volver a conectar con la enorme oferta cultural de Buenos Aires y hacer un plan entretenido. Además, es una buena noticia para los artistas que dependen de los espacios culturales para trabajar y mostrar su arte. En la Ciudad ya estamos pensando el futuro de la cultura que va a seguir siendo parte de la identidad de todos los porteños", expresó Miguel.

El Jefe de Gabinete Porteño, Felipe Miguel, junto al ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro y la directora del Museo de Arte Moderno, Victoria Noorthoorn.



Entre las pautas generales para la reapertura de los museos en la Ciudad de Buenos Aires se incluyen el establecimiento de circuitos con sentido único para impedir "acercamientos imprevistos" y que la ocupación sea de una persona cada 15 metros cuadrados teniendo en cuenta "únicamente la superficie libre destinada a la exhibición de obras".



Además, no están permitidas las instalaciones artísticas participativas ni se pueden tocar las obras, de modo que "solo estará permitida la visita contemplativa al museo, no la celebración de actividades culturales y educativas". Y la visita será individual, esto significa "una persona o un grupo de convivientes que no superen las cuatro personas y que se deben mantener juntos y si se separan respetar el distanciamiento social".

El Jefe de Gabinete Porteño, Felipe Miguel, conversando con el Ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro y la directora del Museo de Arte Moderno, Victoria Noorthoorn.





Aunque en espacios como Fundación Proa su bar en la terraza se puso en funcionamiento el último fin de semana, las pautas generales anunciadas hoy habilitan el servicio gastronómico en terrazas o patios internos y le exige a las instituciones la "estricta" obligación de cumplir con recaudos tales como ventilación "en forma regular" de todos los ambientes, control de la capacidad de la sala y que las puertas interiores se mantengan abiertas o en contaste desinfección.

Las entradas a los museos serán con reserva previa y horario reducido. (Rubén Paredes/Crónica)



Por su parte, el Ministerio de Cultura de la Nación anunció la semana última que algunos museos nacionales abrirán sus puertas al público en sus jardines y patios con actividades culturales para disfrutar al aire libre, de manera escalonada y de acuerdo a las situaciones epidemiológicas de cada región.