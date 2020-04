La secretaria de Acceso a la salud de la Nación, Carla Vizzotti, señaló que buenos resultados como el descenso en el "índice de positividad" de infectados en el país no quiere decir que el peligro de la Covid-19 esté terminado, y anunció que hoy se realizarán testeos serológicos en las estación de Retiro y en los próximos días en la de Once.



Al encabezar el reporte diario del Ministerio de Salud por la pandemia de coronavirus, la funcionaria comentó que se repetirá la experiencia realizada la semana pasada en la estación Constitución de Buenos Aires para detectar personas que hayan cursado la infección sin haber tenido síntomas.

Esos estudios, que no son de diagnóstico sino que buscan "definir proporción de personas con anticuerpos" en la sociedad, se realizan con una gota de sangre extraída del dedo de los voluntarios mayores de 18 años y sin síntomas, y son anónimos.



Vizzotti recordó que la semana pasada, en el operativo realizado en Constitución, se realizaron 425 test, todos con resultados negativos, y que es necesario tener mayor cantidad de muestras para conseguir un "resultado (estadístico) más robusto".

Además comentó que uno de los temas en análisis por el Consejo Federal que integran las autoridades sanitarias nacionales y de las jurisdicciones es cómo avanzar en la descentralización de este tipo de pruebas para que se realicen en otros puntos de "alto tránsito" del país.



Desde el Consejo también se comenzará "monitorear el plan de cada provincia" para la nueva etapa de segmentación territorial del aislamiento social y obligatorio ordenado a mediados de marzo por el gobierno nacional.

"Esta segmentación se debe a que hay dos provincias que no tienen casos (Catamarca y Formosa), tres que sólo tienen casos importados o un contacto estrecho con esos casos (San Juan, La Pampa y Chubut) y otras que no han notificado casos en los últimos 14 días (Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis)", dijo Vizzotti y recordó que, en cambio, hay otras jurisdicciones en las que se registra la transmisión comunitaria y en conglomerado que tienen "un riesgo epidemiológico distinto".



La funcionaria nacional dedicó un párrafo especial para destacar dos resultados que mantienen una evolución positiva: el descenso del porcentaje de positividad de los testeos, que se ubica en 8,76%, y la tasa de personas recuperadas que orilla el 29%.



Sin embargo, fue taxativa para indicar que eso no significa "confiar" en "que ya está terminado" el combate contra el nuevo coronavirus en Argentina.

El coronavirus en Argentina en cifras

Del total de 4.127 infectados, hay 1.192 personas recuperadas, 2.728 personas con infección en curso y 207 han muerto.



Respecto a los confirmados, 909 (22%) son importados, 1.766 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 984 (23,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



La tasa de incidencia de la enfermedad es de 913 afectados cada 100.000 habitantes, cuyo promedio de edad es de 43 años y en un 50,2% se trata de pacientes mujeres.

Mientras tanto, la tasa de letalidad es de 5% a nivel nacional y 4.5 la tasa de mortalidad sobre millón de habitantes. En ese grupo, el 63% son varones y la edad promedio es de 75 años.



Ayer fueron realizadas 2.458 nuevas muestras y desde el inicio del brote se efectuaron 56.058 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.235,4 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico es de 43.322.