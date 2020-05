El municipio de General Pueyrredón realizará este fin de semana una “prueba piloto” en Mar del Plata, en la cual se permitirá la apertura de todos los comercios minoristas y peluquerías con las respectivas medidas de seguridad y salud, en el marco del aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus.



"Utilizaremos el fin de semana como ´prueba piloto´ para ver cómo nos comportamos ante la reapertura de centros comerciales a cielo abierto y peluquerías, y acorde al comportamiento seguiremos", afirmó el intendente Guillermo Montenegro en una conferencia de prensa.

Desde el municipio se lanzó una serie de recomendaciones para los vecinos que concurran a los establecimientos: que se dirijan a los más cercanos, que usen barbijo o tapaboca, que eviten el uso del transporte público, respeten el distanciamiento social de 1,5 metros y, en lo posible, no sean acompañados por niños.

La prueba se llevará a cabo este sábado y domingo entre las 9 y las 17 y abarcará a todos los locales de venta minorista del distrito. En caso de que haya incumplimiento se dará marcha atrás con la medida.

Cabe aclarar que la circulación en parques, plazas, playas y paseos continuará prohibida, por lo tanto toda actividad comercial en esos lugares no estará permitida. El secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, aclaró que "la cuarentena continúa, no se levantó, no va a haber actividades recreativas; lo que buscamos es reactivar la economia y no las recreativas".

Desde hace más de 15 días en Mar del Plata no se registran nuevos casos de Covid-19. De tal manera, además del anuncio el funcionario municipal se refirió a la situación epidemiológica y remarcó : “Podemos decir, con mucho orgullo que estamos en una situación sin circulación viral".