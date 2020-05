La municipalidad de Mar del Plata informó este jueves que se les realizó el test de coronavirus a 36 embarazadas que se atendieron con un obstetra al que le fue diagnosticada la enfermedad y se encuentra aislado en su domicilio, aunque aclaró que hasta el momento ninguna de ellas presenta síntomas compatibles.



En tanto, la Clínica Pueyrredón de esa ciudad balnearia bonaerense indicó en un comunicado que fueron identificadas y se encuentran cumpliendo la cuarentena en sus domicilios todas las pacientes (embarazadas) que se atendieron en los últimos 15 días con el obstetra, quienes además están siendo "monitoreadas" para constatar la evolución de su estado de salud.



Autoridades de ese centro médico señalaron que también se convocó a la secretaria del obstetra Guillermo Cayrol y a otros profesionales que tuvieron contacto con el médico, quienes también permanecerán asilados en sus domicilios durante dos semanas.

Al mismo tiempo, se indicó que todos los días se contactará a cada uno para realizar un monitoreo de su situación de salud y se les practicará un nuevo hisopado una vez concluido el período de cuarentena.



En caso de que alguna de las pacientes requiera internación o evaluaciones ambulatorias (monitoreos u otros) antes de concluir el período de aislamiento, se llevarán a cabo tomando las precauciones para la atención de caso sospechoso de Covid-19.



Por otro lado, Cayrol, quien cumple el aislamiento en su domicilio de un barrio privado del partido de Mar Chiquita, a 25 kilómetros de Mar del Plata, expresó esta mañana que "me encuentro en buen estado de salud, no tengo síntomas".

"Estoy un poco sorprendido de cómo pudo haber ocurrido porque el profesionalismo con el que se trabaja en la clínica como en otras instituciones de la salud de Mar del Plata es intachable", expresó Cayrol a una radio de esa ciudad.



"Yo me encuentro en mi casa aislado de mi familia desde hace mucho tiempo como prevención por los riesgos que uno puede tener con esta profesión y con el ultimo que tuve contacto fue con mi hijo hace una semana atrás. Tanto a él como a mi esposa los han estudiado y están bien, pero a pesar de eso permanecen aislados para aguardar que pasen los 14 días establecidos", aseguró el profesional.



Por ultimo, indicó que "no estoy tomando ningún tipo de medicamento, solo me controlo con saturómetro" (que mide los niveles de oxígeno en sangre) y sostuvo que "lo único que tomo como forma preventiva es aspirineta. Pasado el octavo a o noveno día, veremos cómo continúa ya que lo más complicado es la neumonía".