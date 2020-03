La demanda de alcohol en gel, también conocido como desinfectante de manos, creció a pasos agigantados en todo el mundo por el miedo al contagio del coronavirus. ¿Son realmente eficaces para evitar esta enfermedad?

Desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) como el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) indican que la mejor forma de prevenir la nueva epidemia viral es evitando la exposición al virus. Y para ello, es necesario cumplir con una serie de medidas preventivas como, por ejemplo, cubrirse la boca con un pañuelo al toser o estornudar y tirar el pañuelo a la basura.

.

A su vez, las organizaciones sanitarias recomiendan lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón durante 20 segundos, sobre todo luego de ir al baño, antes de comer y después de limpiarse la nariz, toser o estornudar.

En cuanto al rol de los geles antibacteriales, los CDC remarcaron que se debe "utilizar desinfectante de manos cuando no haya disponible agua y jabón". Y agregaron que "si el jabón y el agua no están disponibles, puedes usar un desinfectante de manos basado en alcohol, que contenga por lo menos 60% de alcohol".

Si bien los expertos en salud sostienen que los geles desinfectantes pueden reducir el número de gérmenes en las manos, advierten que los mismos no los eliminan todos.

.

En el caso del coronavirus, sí pueden ser efectivos, pero solo como medida temporal, mientras se tenga acceso al agua y jabón. En esta misma línea, los CDC aconsejan aplicarlo en la palma de una mano y tallarse ambas manos con éste hasta que se absorba por completo.

Por su parte, Raúl Romero Cabello y Carlos Javier Sánchez, del Hospital General de México, explicaron en una conferencia de prensa que la concentración de alcohol en la mayoría de los productos es tan baja que no garantiza la eliminación de microorganismos, ni siquiera el alcohol puro.

"El gel antibacterial con alcohol en lugar de proteger, hace que se adhieran más las bacterias", reveló Sánchez. A su vez, Romero Cabello añadió: "El lavado no debe sustituirse con el uso de geles, todo el mundo cree que con embarrarse gel están protegidos, pero no es así. En todo caso este producto debe utilizarse después de lavarse las manos y no con demasiada frecuencia porque además de resecar la piel, hace resistente a las bacterias".

Cómo lavarse las manos correctamente

Las recomendaciones que brindó la gente del CDC implican mojarse las manos con agua limpia tibia o fría, cerrar el grifo y enjabonarse.

En el siguiente paso hay que frotarse las manos con el jabón, y una vez que haga espuma, se debe esparcir por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas, por lo menos durante 20 segundos.

Finalmente, hay que enjuagárselas con agua limpia y secarlas por completo con una toalla limpia.