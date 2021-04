El último abogado de Diego Maradona, Matías Morla, reapareció nuevamente para contar su versión de los hechos sobre lo que ocurría alrededor del "Diez". Habló publicamente trás meses de críticas sobre su rol alrededor del astro y aseguró que estaba "peleado a muerte" con Dalma y Gianinna, sus primeras hijas con Claudia Villafañe.

El abogado personal y amigo de Maradona dio una entrevista en el programa "TV Nostra" que conducirá Jorge Rial, y verá la luz el próximo lunes a las 20:30 por la pantalla de América. Desde hace dias tanto el conductor como el canal vienen realizando anticipos para promocionarlo.

Trás conocerse que el primer invitado sería Morla, empezó a circular parte del contenido. "Me saludan por Twitter y no me vienen a ver", le contaba Diego a su abogado. "Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, robado", le aseguró a Rial, sobre la relación de Maradona con sus hijas.

Morla además añadió: "Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición", en referencia a las hijas del astro con quienes está fuertenemente peleadas.

Hace unos días, Gianinna publicó audios de hasta 30 minutos del doctor Leopoldo Luque, responsable del equipo de profesionales que cuidaba al Diez. Las hermanas habían prometido hacer todo lo posible para que se haga justicia por su padre.

Mientras tanto, los fiscales de San Isidro a cargo de la investigación solicitaron ante Orlando Díaz, juez de la causa, que se libraran tres oficioes a distintos bancos con el bjetivo de analizar los movimientos de las cuentas bancarias de Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz meintras atendían a Maradona.

Por otra parte, se dio a conocer que los gastos de astro durante octubre de 2020 ascendieron a los 13 millones de pesos, entre los que se incluyen manuntención de sus hermanas, pago de obras sociales, alquiles, cuotas alimentarias, hoborarios, hasta pago de seguros de tres autos de Rocío Oliva.