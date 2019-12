El dólar para la venta al público finalizó este jueves a $63,09, con una baja marginal de dos centavos respecto del cierre del pasado miércoles, en tanto en el segmento mayorista la divisa terminó la jornada sin modificaciones en $59,81, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) mantiene la baja iniciada el hace tres ruedas.



El CCL, cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, cae 0,6%, se vende a $72,90 y sostiene las bajas iniciadas hace tres ruedas desde los $75,91 del lunes pasado. Mientras que el dólar MEP baja 1%, cotiza a $71,08 y recortó poco más de dos pesos desde el martes cuando se ubicó $73,12.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la moneda estadounidense se mantuvo "operando recostada en los niveles de las compras oficiales".



Y detalló que la intervención del Central "mantuvo los precios y terminó la rueda con un nuevo saldo a favor" al aclarar que de acuerdo a estimaciones oficiosas "indican que el saldo de la intervención de hoy estaría próximo a los US. 200 millones de compras netas".



En la misma línea, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "como repetición de los últimos días, el mercado de cambios mantuvo el valor del dólar con poca oscilación, ya que interviene el ente oficial para comprar o vender y mantener el precio sin variante al final".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 364 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 352 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 55 % del volumen operado.



Diciembre y enero se operaron a $ 60,61 y $ 62,90. Los precios a su vez continúan con caídas de 0,5% promedio.



En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó sin cambios, en 63%, la tasa de política monetaria en una única licitación, ya que la segunda fue declarada desierta.



El total adjudicado fue de $ 127.684 millones sobre vencimientos por $ 125.319 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 2.365 millones.