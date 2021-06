Gran parte de los argentinos conoció el postre preferido de Lady Di a través de Masterchef Celebrity. La tarta Banoffee fue creada en Inglaterra y es toda una eminencia en la cultura europea, pero en Argentina no había alcanzado alcanzado popularidad hasta que fue expuesta en el concurso, y ningún participante supo concretarla. La tentación de dicho postre era mucha, así como también la tortura.

Los siete concursantes del reality de Telefe debían prepararla en solo 55 minutos, un tiempo que fue cuestionado ya que no era suficiente para llevar a cabo esta creación pastelera que lleva crema, bananas y toffee (una salsa hecha con caramelo, manteca y crema de leche) sobre una base sólida hecha de galletitas. No hubo ganador alguno. A algunos se les derrumbó, otros no llegaron a terminarlo y a los “mejores” les quedó muy ácido o insulso.

Origen de la tarta Banoffee

La historia del postre aclamado por la princesa Diana se remonta a comienzos de la década del 70 y a Jevington, un pueblo antiguamente habitado por monjes ubicado en el distrito de East Sussex, sudeste de Reino Unido. Allí funcionaba, desde 1968, un restaurante llamado The Hungry Monk ("El monje hambriento"). En 1971, sus dueños dieron casi por casualidad (al igual que la creación del dulce de leche) con la receta.

La fórmula ganadora fue descubierta por Nigel Mackenzie e Ian Dowding, dueños de un restaurante británico de 1968.

Ambos preparaban un extraño y suave toffee hecho a base de leche condensada que dejaba en latas sin abrir flotando en el agua durante horas. Allí se les ocurrió armar un postre que tuviera ese toffee y, ¿Qué mejor que combianarlo con bananas en una base sólida? La fórmula ganadora estaba lista y Mackenzie, dueño ejecutivo, lo nombró "Banoffee Pie". Su fama transcendió las fronteras inglesas en cuestión de días.

Receta de la tarta Banoffee, por Mauricio Asta

Ingredientes

30 g de aceite de coco

30 g de azúcar mascabo

Cacao amargo

1 cucharadita de canela

250 cc de crema de leche

7 bananas

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de galletitas de chocolate

1/2 limón

Receta por el pastelero Mauricio Asta.

Paso a paso