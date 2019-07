@FranNutti

Con bombos, banderas y pancartas, cientos de personas se congregaron y cortaron el tránsito frente a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, para reclamar por los pagos adeudados en las prestaciones de los Centros de Día y el transporte. En diálogo con Crónica, la directora de Aprendiendo a Ser, Analía Grochowski, expresó su gran preocupación por el futuro de la organización.

"Lo que necesitamos es contar con la regularidad de los pagos. No podemos vivir con la incertidumbre mes a mes, que no sabemos si nos van a pagar, cuánto nos van a abonar o si de repente, por error administrativo, nos van a descontar una barbaridad de prestaciones", explicó la mujer, en referencia a la problemática que enfrentan más de 120 afiliados.

"Desde el comienzo de este año, el programa Federal Incluir Salud provincializó el servicio de transporte especial para no hacerse cargo. Estamos en julio y todavía no hemos cobrado el servicio que se brindó en enero, que es puerta a puerta. Nosotros pasamos a buscar a los chicos, hay algunos que son asistidos, que usan sillas de ruedas, andador, son cuidados todo el tiempo arriba del micro por celadores y esos sueldos han sido abastecidos, ,pero la verdad es que estamos en una situación tan crítica que ya no podemos más", agregó.

En tanto, reconoció que todos los afectados necesitan urgente una solución. "Sin fondos no se puede sostener y sin transporte no hay Centro de Día”, concluyó Grochowski, quien también es licenciada en terapia ocupacional y ejerce el cargo de directora hace 15 años.

En ese marco, Betiana Alarcón, madre de una nena con retraso mental, destacó: “Yo tengo a mi hija que concurre a la institución y ella tiene en el puerta a puerta un muy buen trato, pero si le sacan el transporte no puede ir más. Es algo que a ella le corresponde y la responsabilidad le toca al Estado. No le tendría que faltar ni a mi hija ni a ninguno de los estudiantes que están hoy presentes”.

Asimismo, Graciela Granera, mamá de Agostina Saraceno, detalló su situación personal: “Todo esto a mí me perjudica. Ella está en el colegio mientras yo trabajo. Somos nosotras dos solas, mi hija posee una discapacidad severa y no tengo quejas del colegio ni del personal. Pero estoy acá para luchar por sus derechos, que es lo que corresponde. Estos son una manga de sinvergüenzas”, finalizó.