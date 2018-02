El caballo “Ciro”, de 2 años, había sido sustraido del campo de una la familia de un joven hemipléjico y con síndrome de Down que lo utiliza para hacer terapia.



Roberto Gardiol, padre del joven, había radicado la denuncia en la policía, por lo que se montó un operativo para recuperarlo. "Todavía no lo hacía montar porque no está bien domado, pero Matías le da de comer en la boca, el caballo con nosotros se deja manejar”, comentó conmovido.



La idea “es tener ese potrillo para poder amansarlo y que, con una silla de metal que planeo construirle, Matías pueda cabalgar ya que tiene una hemiplejía y sufrió dos operaciones de corazón”, añadió el hombre quien afirmó una y otra vez, la importancia del animal para la terapia de su hijo..

"Ciro" es fundamental para la terapia de un chico con Síndrome de Down



El equino fue hallado en el barrio Villa El Nylon de Córdoba por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que aún detuvo a ninguna persona por el hecho.