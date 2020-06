La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó este lunes que el Gobierno Nacional abonará nuevamente los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) a los casi 9 millones de personas que lo cobraron la primera vez, con un cronograma de pagos que arrancará el 8 de junio.

En ese sentido sostuvo que los pagos se completarán en un período de entre 4 a 5 semanas, a través de las cales se buscará también generar una cuenta bancaria para los beneficiarios que aún no están bancarizados.

Al igual que lo que sucedió en el primer IFE, tendrán prioridad los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), luego continuarán aquellos que estén bancarizados y por último, los que hasta el momento de cobro no tengan CBU.

Según, Raverta, la intención es que el cronograma dure entre cuatro y cinco semanas en total, y que para agilizar el pago, la idea es que todos los que tengan CBU cobren efectivamente mediantes sus cuentas bancarias y que no elijan otros modos de pago.

Además la idea del Gobierno es que más allá del cobro del IFE, 9 millones de argentinos estén bancarizados para agilizar trámites posteriores.

.

¿Quiénes cobran a partir del lunes 8?

Por lo anunciado, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes declararon una CBU con DNI terminado en cero, podrán cobrar los 10.000 pesos.

Luego el pago irá avanzando día a día en base al número de terminación de cada DNI, y en el tramo final se abonará a quienes no tienen cuenta bancaria.

El cronograma de pago para el resto de los días serán definidos por el gobierno a través de un decreto presidencial que se daría a conocer el próximo miércoles.

¿Cuántas personas se vieron beneficiadas por el IFE?

Según un informe de los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo publicado este fin de semana, el IFE evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza y es una de las medidas de transferencia más grandes llevadas a cabo en el marco de la pandemia de la coronavirus.

También contribuyó a ampliar la cobertura estatal de los sectores más vulnerables mediante transferencias monetarias que alzaron al 89% del decil más pobre de la población.

¿Cuál es el gran desafío?

Que la mayoría de las personas puedan tener su CBU a diferencia de lo que sucedió en la primera entrega, en la cual el 50 por ciento de los vecinos que calificaron para el bono, no tenían cuenta bancaria y debieron cobrarlo con posterioridad.

Además, entre quienes tenían una cuenta bancaria, muchos mostraron dificultades para acceder ellas, por lo que finalmente optaron por desplazarse al cajero automático para retirar la totalidad del dinero en efectivo.

¿A quiénes está destinado este beneficio?

El IFE está destinado a la asistencia de grupos familiares de trabajadoras o trabajadoras informales y de casas particulares, así como de monotributistas sociales y de categorías A y B.

Para acceder al IFE es necesario tener entre 18 y 65 años y ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal no inferior a los dos años

No pueden cobrarlo grupos familiares en los que haya ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; de un monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; de una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos; o de programas sociales como el salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros.

Sí pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.