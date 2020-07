Los valores de los alquileres subieron 3,8% en junio en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto de ajuste de precios a partir de la aprobación de la nueva Ley de Alquileres, según un relevamiento del portal especializado Zonaprop.



"Los departamentos en alquiler registran una aceleración, luego de dos meses de subas por debajo del 3%", indicó Zonaprop, y agregó que "la nueva Ley de Alquileres, publicada en el Boletín Oficial el 30 de junio, producirá cambios en los ajustes de precios futuros, lo que podría generar un recálculo del precio inicial de contrato".



"A raíz de esta situación, los datos de los avisos de alquiler demuestran una aceleración en la suba de precios y un aumento acumulado del 19,8% en el primer semestre del 2020. Se trata de una cifra que supera a la inflación de ese período (13,3%)", detalló.

.

En cuanto a los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, un departamento medio de dos ambientes y 50 metros cuadrados (m2) subió un 3,8% en el mes y se ubica en 22.758 pesos por mes; mientras que los departamentos de tres ambientes y 70 m2 se alquilan por 30.514 pesos por mes.Según Zonaprop, "a partir de estos valores, es posible observar que los precios vuelven a acelerarse, luego de dos meses de leves incrementos por debajo del 3% mensual".A la hora de detallar el valor de alquiler de cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, cabe destacar que Puerto Madero es el más caro, con un precio medio de 49.757 pesos por mes, seguido por Palermo con un valor de 28.590 pesos y Núñez con un precio de 25.997 pesos por mes.Por su parte, con un precio medio se encuentran los barrios de Colegiales (23.714 pesos), Parque Chas (21.995 pesos), Barracas (20.804 pesos), Villa Devoto (20.320 pesos) y Flores (19.300 pesos).Por último, los barrios que tienen los valores más económicos son Parque Avellaneda (15.685 pesos), Mataderos (15.114 pesos) y Villa Lugano (13.540 pesos).

.

Consultado por Télam, el corredor inmobiliariodijo que "a mayor riesgo más rentabilidad. Pero a decir verdad, hoy la cuenta peso-dólar no da muy bien" y advirtió que "todavía no sabemos el valor del alquiler pretendido post ley de alquileres y el valor de oportunidad de la compra de un inmueble".Por su parte, el empresario del sector inmobiliario Sebastián Cantero sostuvo a esta agencia que "existe una oferta más agresiva por parte de los posibles compradores, pero todavía no está convalidado eso, tiene que pasar un tiempo y esencialmente tiene que activarse de vuelta el mercado para que podamos ver si existe mejora de las rentabilidades".