A la infancia se la suele asociar directamente con las eternas tardes jugando en la calle o en la plaza, sobre todo, arriba de una bicicleta. Para que todos los chicos sanjuaninos puedan disfrutar de este icónico momento infantil, dos amigos reparan bicicletas en mal estado y se las regalan a los que nunca tuvieron una.

Raúl y Alejandro son los estandartes de esta movida social. Ellos organizan la "Caravana de las bicicletas restauradas", en una jornada a pura emoción y encuentro. "Nuestro objetivo es rescatar aquellas bicicletas que tienen kilómetros de alegría y terminaron tiradas sin uso. Lo que hacemos es arreglarlas y regalarlas para que todos los chicos puedan disfrutarlas", comentó Raúl, quien creó este proyecto.

Todo comenzó hace dos años, cuando Raúl le contó su idea a su amigo Alejandro, quien no dudó en sumarse y puso el fondo de su casa de Villa San Patricio, en la localidad sanjuanina de Chimbas, para concretar el sueño de su amigo. Allí montaron una improvisada bicicletería en la que, en sus tiempos libres, trabajan para restaurar los rodados.

Raúl es el encargado de conseguir las bicicletas y de buscar en cada rincón de Chimbas aquellos niños que nunca tuvieron una para agregarlos a su lista de sueños a cumplir. Por su parte, Alejandro dispuso de su casa y es el que hace la mayoría de los arreglos. "Cuando era chico mis viejos no podían comprarme una, así que junté unas moneditas y me la compré. Me encantaba transformarla, pintarla de un color distinto cada mes, cambiarle cosas. Con este proyecto que me acercó Raúl hace unos años, me entusiasmo como si cada bicicleta fuese mía", contó Alejandro.

"Vemos lo que le hace falta a cada una y, tras hacer un exhaustivo análisis por los barrios, elegimos a los nenes a los que les vamos a hacer el regalo. Sabemos que no podemos regalarles a todos, por lo que hablamos con la gente del lugar para determinar las familias a las cuales se les dará la bici", detalló Raúl.

El dúo trabaja durante todo el año para poder juntar un número considerable de rodados y organizar lo que será una jornada de entrega y festejos. Al grupo se le suele sumar los vecinos y los Bomberos Voluntarios de Chimbas, y así disfrutar de un día festivo y solidario.

"Dios los bendiga, a pesar del caos del mundo, la esperanza aún persiste", es uno de los tantos mensajes que les escriben a los amigos en las redes sociales. Otra de las felicitaciones es la de Rosa, una vecina de la zona: "Hay que difundir las buenas obras. Aplausos para Raúl y Alejandro que tienen un corazón de oro".

El domingo 16 de septiembre realizaron una nueva caravana a la que asistieron muchísimos vecinos disfrazados y con globos para regalarles un día distintos a los chicos que, desbordantes de alegría, recibieron sus nuevas bicicletas.