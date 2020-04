Trabajadores del Frigorífico Penta fueron reprimidos con balas de goma este jueves al intentar ingresar a la planta de la firma, ubicada en la localidad de Bernal Oeste para "proteger sus puestos laborales ante la posibilidad de un cierre".

La empresa Penta S.A. se encuentra en conflicto con sus trabajadores, quienes realizan un acampe en la puerta de la empresa. Este miércoles se llevó a cabo una reunión en el Municipio de Quilmes con autoridades locales, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense y dirigentes sindicales.

La planta se encuentra cerrada y con sus 250 trabajadores sin poder ingresar al predio. Desde el sindicato reclamaron la falta de pagos de haberes mientras que los directivos del frigorífico, cuyo titular es Ricardo Brizzese, advirtieron que se encuentran "al borde de la quiebra".

.

"Somos trabajadores y no están atacando con balas de goma. Queremos cobrar nuestros sueldos. El dueño de la empresa no acata la conciliación domiliaria. No nos quiere pagar nada", advirtió Miguel Ángel empleado del frigorífico, en diálogo con Crónica HD.

"No me queda más plata. No sé qué hacer. En medio de la pandemia estamos dejando nuestra vida. Si no nos mata el coronavirus nos mata el hambre. No nos vamos a mover de acá", expresó el operario.

Y agregó: "Somos todos obreros. Queremos poder darle decomer a nuestras familias. Nos están atacando".