La bioquímica fue rescatada tras pasar dos meses en India.

Una sanjuanina de 31 años conoció a un hindú a través de Facebook, el hombre le propuso casamiento, ella aceptó y viajó a la India para concretar lo que creía que sería una historia de amor. Sin embargo, terminó siendo víctima de una violencia extrema. La mujer fue rescatada por el Consulado Argentino situado en el país asiático.



Daniela Espejo de 31 años conoció a un hombre por Facebook, se enamoró y viajó a India para casarse con él. Luego de contraer matrimonio, comenzó a ser víctima de su flamante marido, quien la golpeó, humilló y maltrató al extremo.

La bioquímica viajó hace dos meses y, desde entonces, el hombre la mantuvo cautiva. El acusado no le permitía salir de su vivienda sin su consentimiento y él debía acompañarla a todos lados. Además, perdió el contacto con su familia y amigos. En un descuido del agresor, llamó a su madre y le pidió ayuda.

Su progenitora solicitó auxilio al Ministerio de Gobierno de San Juan, quienes se comunicaron con el Consultado Argentino en India, dirigido por Raúl Ignacio Guastavino. En 48 horas lograron rescatarla y la mujer ya está en nuestro país.

Al llegar, manifestó: "Fue un secuestro. Agradezco a todos los que me ayudaron a salir de esta crítica situación. Me arrepiento de no indagar más sobre la gente".