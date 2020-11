La policía encontró encerrada en un pozo ciego de General Rodríguez a una pequeña de 14 años, desaparecida un día y medio atrás. La madre había denunciado por secuestro a una ex pareja que había pasado la noche en su casa. Este hombre continuaba este miércoles prófugo, mientras que la niña se encuentra, en principio, en buen estado de salud.

El pasado lunes la mamá de Estefanía -el nombre de la menor- despertó en su hogar y se percató de que no estaban ni su ex pareja, con quien tiene a su hijo más chico, ni su hija de 14 años. El hecho no hizo más que empeorar al encontrar una nota en la cama de la adolescente que decía: "Ma, Soy inocente. Te amo". Tampoco estaba la moto de su ex pareja.

En el acto la mujer se acercó a la comisaría de la zona para denunciar la desaparición de su hija y dejar abierta la posibilidad de posibles abusos sexuales de parte de su ahora ex pareja sobre hija. El nombre del acusado sería Matías Maidana, y presenta antecedentes de tres años de prisión en suspensión por violación de otra menor.

Tanto efectivos de la policía como algunos vecinos y familiares de la niña comenzaron un intenso rastrillaje. La búsqueda llevó a los oficiales a una casilla en un barrio precario del llamado Barrio San Carlos -ubicado a unas diez cuadras de la casa de la niña-, en donde, tras escuchar unos gritos de auxilio, encontraron en un pozo ciego de dos metros de profundidad, tapado con maderas, a la nena desaparecida.

La secretaria de Justicia y Seguridad municipal, la doctora Ana María Mottino, aseguró que "fue un rastrillaje importante, todos ocupándose, vecinos, vecinas, la policía en sus diferentes estamentos, abordando esta situación de búsqueda", y que se temía lo peor. En la casilla donde se suponía que estaba el sospechoso encontraron una moto y un celular.

La menor fue trasladada al hospital de Vicente López, a pesar de que a simple vista no presentaba ninguna lesión. Por su parte, los vecinos de la zona incendiaron la casilla donde se encontraba desaparecida la nena y que era utilizada por el hombre buscado intensamente por la policía.

Gabriela Urrutia, fiscal de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de Moreno- General Rodríguez, tomará declaración indagatoria a la madre de la menor y caratuló la causa, en principio, como "averiguación de ilícito", pero podría agravarse a "privación ilegítima de la libertad".

Además, se investigará si la pequeña sufrió algún tipo de agresión sexual, lo que empeoraría mucho más la situación de la persona buscada.