Los bares y restaurantes porteños no podrán colocar mesas en sus patios, terrazas o jardines porque sólo se les permitirá hacerlo en la vereda, calzada u otros sectores del espacio público. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y vuelve a marcar las diferencias entre el gobierno nacional y el de la ciudad, que pretendía habilitar a los locales gastronómicos para que también usaran sus propios sectores al aire libre.

"Son decisiones que tienen más tinte político que fundamento lógico", dijeron en diálogo con Crónica desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra). "La reapertura es algo bueno, pero no es suficiente, porque al ser sólo al aire libre hay establecimientos que no tienen espacio y el clima no ayuda, pero es un comienzo que nos hace ver una luz al final del túnel", agregaron.

La Decisión Administrativa 1600/2020 tomó por sorpresa a los comerciantes, algunos de los cuales ya habían preparado sus propios espacios al aire libre para recibir clientes, por lo que causó contrariedad. En la disposición se exceptúa del aislamiento "a la actividad gastronómica al aire libre, exclusivamente en vereda, calzada u otros sectores del espacio público, sin el uso de espacios o salones interiores, patios interiores, terrazas jardines o similares, a desarrollarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Asimismo, se remarca que hay que garantizar que las personas que concurran a los locales gastronómicos porteños mantengan la distancia mínima de dos metros entre sí, utilicen tapabocas y cumplan los protocolos correspondientes. También, "se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19".

Mientras que se tendrá que asegurar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. En Capital Federal hay 10.000 establecimientos gastronómicos, de los cuales 1.800 disponen de permisos de vereda.

Según los datos oficiales, la gastronomía al aire libre representa un 20% más en la facturación. También están los que sólo operan con delivery y take away, que representa entre el 10 y 20% de las ventas. "Vamos a seguir trabajando para ponernos de acuerdo con el gobierno nacional, ya que hemos encontrado junto al sector gastronómico, que aquellos que tuviesen la opción de un espacio al aire libre lo pudiesen utilizar para paulatinamente volver a la actividad", indicaron desde el gobierno porteño.