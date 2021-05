A ponerse cómodo, mente en foco y mucha atención para el siguiente reto viral que cuenta con un nivel alto de dificultad preparado para confundir los sentidos. El 96% que se atrevió a someterse, falló ¿Te animas a encontrar los semáforos diferentes de la siguiente ilustración?

Facebook se ha vuelto una red social donde no solo puedes ver publicaciones de amigos y breaking news de medios de comunicación, sino también encontrar solución a uno que otro reto viral. Algunos son más fáciles que otros, y generalmente, los que alcanzan la viralización son los que los usuarios no logran solventar. En esta ocasión, te presentamos una prueba visual que solo ha podido ser superado por el 4% de sus participantes.

.

Lo único que tienes que hacer es hallar los semáforos diferentes al resto. Demuestra a continuación si tienes lo necesario para resolver la prueba. Sabemos que a simple vista no parece que haya semáforos diferentes en la ilustración, pero los hay. Para ubicarlos, deberás prestar mucha atención a los detalles sin preocuparte en ningún momento por el tiempo, ya que no hay un límite para decir “lo logré”.

Pon atención a la siguiente prueba y encuentra los semáforos en la ilustración.

La paciencia, el foco y tu capacidad de análisis serán los principales aliados a la hora de realizar la búsqueda. No entres en pánico si no sale en un primer momento, persevera y triunfarás. El reto fue publicado por Noticieros Televisa el 25 de mayo del presente año en su página web.

Respuesta del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota, probablemente es porque no pudiste hallar los semáforos diferentes al resto en la imagen. A continuación te mostramosla respuesta: solo son dos. Para más diversión, recuerda que en Depor constantemente damos a conocer los desafíos del momento en Facebook y otras redes sociales. Si no has podido resolver este, de seguro podrás el próximo.