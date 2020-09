El 37,8% de los inquilinos de todo el país no podrá pagar el alquiler correspondiente a septiembre en parte o en su totalidad, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Federación de Inquilinos Nacional.



"Los resultados del mes de septiembre muestran un crecimiento respecto del mes anterior en el endeudamiento, la falta de pago, y el porcentaje de ingresos totales del hogar que se destina al pago del alquiler", señaló la Federación en un comunicado.



De acuerdo con la encuesta que se realizó a 2.848 inquilinas e inquilinos del país, el 49,5% de los ingresos totales del hogar se destina al pago del alquiler, lo que representa 4,5 puntos más que el mes pasado.

.

Dentro del universo del 37,8% que tiene dificultades para pagar en septiembre, el 52,5% acumula deuda de dos o más meses de alquiler, lo cual los pone en situación de desalojo cuando el 30/9 termine el plazo determinado por el decreto 320 que suspende los desalojos en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.



En este contexto, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, afirmó que "es urgente que el Gobierno nacional anuncie la extensión del decreto 320. No es momento de tener a cientos de miles de familias en la incertidumbre".



"En 20 días, si no se extiende el decreto, veremos situaciones de desalojos masivos. Es fundamental un plan de desendeudamiento. Así como el ATP, el Estado debe saldar las deudas de los inquilinos con los pequeños propietarios. Si no se resuelve el problema ahora, las consecuencias serán mucho más graves", subrayó.

.

La Federación sostuvo que "lo que vemos desde que comenzó la cuarentena y de las medidas protectoras del derecho a la vivienda como el decreto 320, es el aumento de la violencia", y detalló: "El 40,7% de los inquilinos, y sobre todo inquilinas, sufrió algún tipo de violencia, amenaza u hostigamiento por parte de inmobiliarias o propietarios".



Por otra parte, a pesar de la obligatoriedad de los propietarios a aceptar pago por CBU, casi la mitad de los inquilinos y las inquilinas, el 48,8%, sigue haciéndolo en efectivo. Los ingresos de los inquilinos son menores a los del mes anterior en el 42,4% de casos, y de los inquilinos que pagan expensas el 41,5% no puede pagar o paga parcialmente.

.

"Aquí vemos también el endeudamiento del sector. Del universo del 41.5% que no puede hacer frente a las expensas, el 36,8% debe un mes, el 23,2% debe dos meses, el 15,7% debe tres y el 24,3% debe cuatro meses o más. Una situación muy parecida a la que se vivió en el 2002. El grado de endeudamiento, entonces, es sobre el alquiler y las expensas", agregó el informe.



Las respuestas en un 77,1% corresponden a CABA y provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mitad de los inquilinos e inquilinas de todo el país.