Por Francisco Nutti

@FranNutti

En el peor momento de la pandemia del coronavirus, varios hospitales de diferentes localidades de Río Negro están colapsados y ya no tienen espacio para recibir enfermos de Covid-19. Según el último reporte de salud, en General Roca queda una sola cama de terapia intensiva disponible y ya no hay cupos ni en Cipolletti ni en Allen ni en Villa Regina, pese a la ayuda de Nación.

En diálogo con "Crónica", el médico terapista Diego Figoni, que hasta hace dos meses fue jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Cipolletti y que sigue de cerca la expansión del virus, señaló: "El Alto Valle está complicado. Donde estoy yo hay 14 camas de terapia intensiva y todas en este momento están ocupadas. Por eso, equipamos en la guardia externa un sector que se llama camas frías, que lo readaptamos para intubar y tratar a un paciente de terapia hasta disponer de un lugar o hasta que se consiga una derivación a otra localidad".

"En camas frías hemos llegado a tener hasta tres pacientes intubados a la espera de una derivación. La semana pasada trasladamos a un paciente a Viedma, otro a Bariloche, que son ciudades de la provincia que tienen menos ocupación, y hace unos días, a dos pacientes a Buenos Aires, en situaciones extremas, porque no estaban en adecuadas condiciones para trasladarse", aclaró y resaltó: "Hay que cuidarse mucho, no sólo del Covid. Acá, si alguien tiene un accidente de tránsito en la ruta, no tenemos dónde atenderlo".

Por el momento, el traslado es la única respuesta para evitar aplicar el protocolo Triage, que prioriza la atención sanitaria a un sector de la población como niños, adolescentes, embarazadas y personal de salud.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de Río Negro confirmó que la provincia patagónica contabilizó 230 nuevos casos y 12 víctimas fatales de coronavirus.