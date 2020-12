En una entrevista exclusiva con Chiche Gelblung por Crónica HD, Rocío Oliva, la ex pareja del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, aseguró que "duerme tranquila", y que su "conciencia está tranquila" respecto a cómo actúo con él. Sin embargo, sentenció: "Tengo muchas cosas para decir pero no es el momento".

La joven desmintió la versión de que había sido ella quien se había negado a ir a visitar al ex futbolista cuando este había pedido para verla mientras estaba internado. En tal sentido, Oliva contó que la primera vez que internaron a Maradona en la clínica Ipensa en La Plata, ella habló con Claudia Villafañe, y "se puso a disposición". "Siempre me atendió muy bien, ella es amable", dijo con respecto al contacto telefónica que de vez en cuanto mantenía con la madre de Dalma y Gianina Maradona.

Además, a lo largo de la extensa entrevista Oliva contó que se separó del ex futbolista en diciembre de 2018, sin embargo remarcó que siempre mantuvo el vínculo. "Nos separamos, él se va a vivir a Nordelta y yo me quedo en BellaVista, a principio del 2019 viaja a México y cuando regresa, me encuentro con Diego", dijo.

A su vez, recordó los seis años en los que convivieron en Dubai. "Diego es muy querible, tiene un amor. Muy caballero, siempre ponía a la mujer por delante, yo veía gestos que día a día me enamoraban. Estábamos todo el día juntos. El seguía enamorado de mí", sostuvo.

Asimismo, respecto al representante legal, Matías Morla, Oliva manifestó: "Siempre fue una persona que mantuvo distancia con todos. No era invasivo, Diego lo quería mucho. Lo ayudo a conseguir trabajo y a levantar su patrimonio. Hay que decir lo bueno y lo malo, porque en su momento Diego estuvo bien".